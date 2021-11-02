В Петербурге испытывают новую вакцину от ковида «Конвасэл»

Испытания «Нуклеокапсид вируса SARS-CoV-2, 0,05 мг» закончатся ближе к середине 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Этой осенью в Петербурге начались испытания как минимум двух новых вакцин от коронавируса. Про одну из них - BCD-250 мы уже подробно писали, а вот про «Конвасэл» узнали абсолютно случайно от знакомых, которые решили записаться в добровольцы.

Что же это за новая вакцина такая? В интернете информации ровным счетом никакой. Как удалось выяснить «КП», инициатором и спонсором испытаний выступает Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, а разрешение на исследование было получено в июле этого года. Сейчас как раз идет второй этап тестирования на добровольцах, в котором принимают участие 135 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Официальное название препарата - «Нуклеокапсид вируса SARS-CoV-2, 0,05 мг».

- Мы не даем комментариев по этой вакцине, пока не закончатся испытания, - сказали «КП» в институте вакцин и сывороток.

Что ж. В нашем распоряжении оказались документы добровольцев, в которых можно отыскать некоторую информацию о загадочной вакцине и о том, как проходит тестирование.

Когда препарат поступит в производство и когда им начнут прививать всех желающих, пока не известно. Фото: "КП" Архив

Условия испытаний стандартные. Страховка, предусматривает компенсацию от 300 тысяч до 1,5 миллиона в зависимости от вреда здоровью. В случае смерти - 2 миллиона получат родственники. Часть группы вкалывают плацебо: причем, кому-то вместо обоих уколов, а кому-то только вместо второго. Вознаграждение в 30 000 выплачивается частями по ходу ведения дневника и десяти визитов на медицинский осмотр.

На протяжении 42 дней с момента первой прививки добровольцам запрещено принимать ряд лекарственных препаратов, витамины, БАДы. Заядлым курильщикам также настоятельно рекомендуется сократить потребление никотина - не более десяти сигарет в день. Алкоголь можно - но в небольших количествах. Дозу придется рассчитывать по специальной формуле исходя из массы тела и крепости напитка. Беременным новая вакцина противопоказана. Причина заключается в недостаточной изученности препарата.

Когда препарат поступит в производство, пока не известно. Однако испытания, скорее всего, закончатся ближе к середине 2022 года.