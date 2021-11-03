Высокие стандарты качества: Группе Аквилон исполнилось восемнадцать лет

Сегодня застройщик входит в топ-20 девелоперских компаний России, а в Петербурге занимает 5-е место по объему ввода в эксплуатацию. Фото: Группа Аквилон.

Сегодня застройщик входит в топ-20 девелоперских компаний России, а в Петербурге занимает 5-е место по объему ввода в эксплуатацию. Фото: Группа Аквилон.

Группа Аквилон, отметившая в октябре 2021 года 18-летие, - необычный застройщик. Хотя бы потому, что в Петербург она пришла из региона, а не из Москвы или Европы, как это в основном бывает. Причем пришла сразу с масштабными проектами и собственной философией. Строить свой первый жилой комплекс компания «Аквилон» начала в 2003 году в Архангельске. На тот момент это стало примером совершенно нового подхода к жилому строительству.

«Аквилон» изначально ставил перед собой цель выйти на федеральный уровень. Компания нарастила финансовую устойчивость, работала на собственные средства, не привлекая кредитов, стала девелопером №1 в Архангельской области. Поэтому, основательно закрепившись в родном регионе, было принято решение двигаться дальше — в Северную столицу.

И все получилось: масштабные для новичка петербургского рынка проекты - ЖК «4YOU», ЖК «СолнцеPARK» и ЖК «КосмосSTAR» легко нашли своего покупателя, были сданы точно в срок и сегодня здесь живут тысячи петербуржцев. Всего в работе у петербургского подразделения Группы Аквилон сегодня находится семь жилых комплексов: ЖК «Аквилон ZALIVE» на Васильевском острове, ЖК «Аквилон Stories» в Кудрово, ЖК Promenade у ст.м. «Фрунзенская», ЖК Tesoro в Петроградском районе ЖК «Аквилон SKY» в Невском районе, ЖК «FoRest Аквилон» у Юнтоловского лесопарка, ЖК «All Inclusive» (2-я очередь) в Пушкинском районе.

Мы расскажем о том, как сегодня возводятся современные жилые комплексы, как внедряются новые подходы к строительству и что они дают жителям новостроек. И объясним, как понять, что и спустя много лет жить в выбранном доме и квартире будет комфортно, выгодно и приятно.

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