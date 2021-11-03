Как взять ипотеку и не платить целый год

Отсутствие ежемесячных платежей в течение года позволит новоселам снизить нагрузку на семейный бюджет. Фото: Звонарев Валерий.

Снимать квартиру и выплачивать ипотеку - очень сложная задача, но у многих покупателей жилья просто нет выбора, ведь пока новый дом достраивается, нужно где-то жить. Теперь у будущих новоселов появилась возможность снизить нагрузку на семейный бюджет: ГК «ЛенРусСтрой» вместе с АО «Российский сельскохозяйственный банк» объявила о старте уникальной ипотечной программы, которая позволит своим клиентам не платить ежемесячные платежи в течение одного года с момента заключения договора. Это значит, что с помощью ипотечного кредита «Россельхозбанка» можно купить квартиру в любом ЖК строительной корпорации «ЛенРусСтрой» с отсрочкой платежей на первые 12 месяцев кредитования.

Акция выгодна в первую очередь тем, кто вступил и в ипотеку и продолжает платить за съемное жилье. Отсутствие ежемесячных платежей в течение года позволит будущим владельцам недвижимости направить сэкономленные деньги, например, на покупку мебели и техники для нового дома.

Ставка по кредиту составляет 8,7 процента, первоначальный взнос - от 15 процентов, срок кредитования - до 30 лет. Такое предложение «Россельхозбанк» подготовил для всех объектов компании: ЖК «Новое Горелово», ЖК «Белый сад», ЖК «Дудергофская линия - 3». Все подробности акции можно узнать в офисе продаж компании «ЛенРусСтрой».