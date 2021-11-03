«Опасаюсь побочек» и «жду иностранных вакцин»: Названы самые популярные причины для отказа от вакцинации в Петербурге

Несмотря на то, что вакцинация длится в Петербурге уже почти год, в ее эффективность верят далеко не все. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Уже болел», «вакцины «сырые» и «опасаюсь побочек» - таковы самые частые причины отказа от вакцинации против COVID-19 среди жителей Петербурга. Накануне Институт междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета вместе с НИИ гриппа имени Смородинцева опубликовал результаты большого исследования на тему распространенности антител к SARS-CoV-2 в Северной столице. Одной из составляющих этого исследования стал большой соцопрос на тему того, сколько в действительности горожан успели получить свою дозу здоровья, и какими доводами руководствуются те, кто вакцинироваться не спешит. Мы запросили данные и подробно разобрали причины отказов с Заслуженным врачом России, доктором медицинских наук, инфекционистом Алексеем Яковлевым.

«Уже болел COVID-19 и поэтому не вижу смысла» - 18 %

- «Естественный» иммунитет, безусловно, хорош, - отмечает Алексей Яковлев. - Но он проходит – точно так же, к слову, как и иммунитет, полученный в результате вакцинации. Это отчетливо видно по количеству новых заражений – причем уже встречаются случаи, и достаточно много, когда люди болеют даже не по два, а по три раза. Поэтому если даже человек переболевший, через полгода после выздоровления ему стоит сделать укол хотя бы «Спутником Лайт» - это повысит уровень защитных антител и снизит вероятность повторного заболевания.

По словам специалиста, естественный иммунитет, полученный в результате болезни, хорош, но его тоже нужно поддерживать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Вакцины от коронавируса пока еще «сырые» - 19 %

- Срок, за который было разработано большинство вакцин, только кажется маленьким, - констатирует Алексей Яковлев. – Возьмем, к примеру, «Спутник V». Он сделан на аденовирусной платформе – а аденовирусные платформы известны нашим специалистам на протяжении последних лет. Подобная платформа использовалась при создании вакцины от лихорадки Эбола в РФ .В мире существует ряд других вакцины, где вектор аденовируса используется в качестве «доставщика» целевого белка в клетки человеческого . Поэтому говорить, что «Спутник V» создавали «впопыхах», не совсем корректно. Кроме того – он используется в 70 странах мира. И уже появились абсолютно независимые источники и данные об эффективности.

«Считаю, что риски от ковида преувеличены» - 7 %

- Это заблуждение связано с двумя факторами, - объясняет специалист. – Во-первых, нам слишком рано в 2020 году объявили о победе над эпидемией – хотя крайне слабо представляли себе, с чем именно столкнулись. поэтому общество в свое время слишком рано расслабилось . Это привело к тому, что многие стали критически недооценивать ситуацию и опасность, которую представляет собой COVID-19. Во-вторых, только в последнее время нам стала доступна реальная статистика. Данные избыточной смертности в регионах показывают, насколько сильно ударила эпидемия по нашему обществу. Увы, предубеждение уже сложилось, но я думаю, всем должно стать понятно: COVID-19 – это не грипп. Это тяжелое респираторное мультисистемное заболевание , которое куда опаснее и страшнее гриппа.

На сегодняшний день вакцинация - единственный способ избежать тяжелого течения болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Опасаюсь побочных явлений» - 24 %

- К сожалению, побочные явления есть абсолютно у всех вакцин – и у традиционных , и у аденовирусных, и у современных РНК, - отмечает Алексей Яковлев. – Но, во-первых, ничего, кроме вакцинации, для борьбы с эпидемией пока что не придумали. А во-вторых, мы все-таки живем в двадцать первом веке. У любого человека есть возможность перед тем, как идти в прививочный пункт, проконсультироваться с врачом, который назначит препараты, позволяющие легче перенести вакцинацию – собственно, именно так и нужно поступать.

«Жду иностранных вакцин» - 5 %

- Это вполне логично, - признает специалист. – И я считаю, что было бы крайне целесообразным признать в России иностранные вакцины и сделать их доступными для людей – по крайней мере это позволило бы снять предубеждения по части «Спутника V». С другой стороны – не известно, когда это случится, и случится ли вообще. Поэтому сознательно откладывать вакцинацию в ожидании признания иностранных вакцин не стоит – особенно учитывая наше сегодняшнее положение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также в списке причин для отказов было очевидно «имею противопоказания» (на них сослались 20 % респондентов) и «не верю в эффективность вакцин вообще (11 %). Последний довод мы разбирать не стали – и так понятно, что в условиях, когда против COVID-19 не существует эффективного лекарства, а все лечение сводится к снятию симптомов, ничего лучше вакцин у человечества просто нет. Кроме того, звучали и другие ответы, не связанные с недоверием к вакцинам или вакцинации: «нет времени», «нет необходимости», «живу за городом» и так далее.

Ранее Смольный заявлял, что ограничения в Петербурге снимут, когда от коронавируса привьется 80 % населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, согласно результатам исследования, в Петербурге хотя бы одну дозу вакцины получили 45,3 % человек. Среди людей с высшим образованием доля вакцинированных оказалась выше – 50 %, а наиболее активными оказались люди старше 60 лет – среди них вакцинировалось больше половины опрошенных.