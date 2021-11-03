Блогер Хованский умолял отпустить его домой на Новый год, но суд продлил ему арест до января

Блогер Хованский просил суд отпустить его к отцу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогер Юрий Хованский, попавший под уголовное дело из-за песни о Норд-Осте, в которой он оправдывает убийства детей, вот уже пять месяцев пытается выйти из СИЗО. Интернет-звезду каждый раз приходят поддержать его коллеги, среди которых и рэпер Oxxxymiron. Но многочисленная толпа фанатов и сочувствующих не влияет на суд.

Вот и сегодня, 3 ноября, перед зданием Фемиды в Петербурге собралась внушительная публика. Правда, вместо ожидаемой поддержки суд начался со скандала. Прямо возле входа в здание на устроителя Versus Battle, рэпера Ресторатора произошло нападение. Из толпы на музыканта выпрыгнул его давний знакомый, с которым у них ранее была ссора. Правда, драку устроить они не успели. Музыканта и его обидчика быстро растащили сотрудники полиции.

Хованский попал в СИЗО из-за песни Фото: СОЦСЕТИ

В это время в самом суде страсти кипели не хуже. Юрий Хованский дрожащим голосом упрашивал судью отпустить его под домашний арест.

- Мой отец болен, я люблю своих родителей и жену, но не могу им помочь, находясь в СИЗО, только дома, - молил Хованский. - Я не собираюсь препятствовать следствию. Почему устраивают публичная казнь за штуку, произнесенную 9 лет назад? Нет доказательств у следствия, что могу убежать. Я прошу позволить встретить Новый год с родными и близкими.

Хованский пять месяцев в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хованский при этом уточнил, что он мог бы назвать происходящее "цирком, но ему уже не смешно".

- Я нахожусь в СИЗО уже 5 месяцев, что негуманно, - продолжал Хованский. - Поэтому я прошу проявить гуманность. Прошу прислушаться ко мне и оценить все обстоятельства дела. Прошу отказать следствию в аресте, удовлетворить мое ходатайство на домашний арест.

На суде была и девушка блогера. Перед тем, как судья вынесла решение, он успел крикнуть ей "Маша, я тебя люблю, они меня не отпустят".

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