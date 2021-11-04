Как узаконить уличное искусство в Петербурге

Студенты услышали, что думают об их идеях представители профильных комитетов. Фото: Василий Юхнев.

Петербург – консервативный город. В прямом смысле этого слова: главная задача смотрителей Северной столицы из КГИОП – «законсервировать» исторические дома и памятники, сохранить архитектурное наследие. Именно поэтому город так осторожно относится ко всему новому.

Тем не менее, в Санкт-Петербурге растет новое поколение талантливых художников и скульпторов. И им нужно место для самовыражения. Да и официальные лица города признаются: поиграть с городским ландшафтом, внести новые штрихи в облик города действительно можно. Но штрихи временные, которые не навредят творениям Монферрана, Воронихина и десятков других великих архитекторов, сотворивших уникальный облик города на Неве.

Как вывести «партизанское искусство» из тени, разместить произведения паблик-арта в городе и при этом не испортить исторические здания, представители Комитета по благоустройству и Комитета по градостроительству рассказали на онлайн-встрече со студентами Академии Штиглица 1 ноября.

Одним из партнеров «Субкультурного ландшафта» стал проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Фото: Василий Юхнев.

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ ОПЫТА

Встреча – очередной этап проекта «Субкультурное пространство», плода совместных усилий Пушкинского музея, Академии Штиглица и проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Ранее студенты уже поработали с Покрасом Лампасом. Современный художник рассказал им об особенностях паблик- и стрит-арта, а также провел несколько мастер-классов. Результатом совместного труда стала выставка идей, которая прошла в стенах Академии 15 октября. Теперь слово взяли члены экспертного совета, среди которых были Главный художник города Алексей Моор и председатель КГИОП Сергей Макаров.

Представители комитета рассказали, как именно можно реализовать фантазии студентов, поведали о бюрократических тонкостях согласования арт-объектов.

И предложили студентам взглянуть на свои работы глазами коммунальных служб и различных ведомств. Например, многие творцы решили использовать в своих работах таблички с qr-кодами: навел камеру, и в телефоне появилась скульптура или изображение. Однако не все так просто: Комитет по печати может расценить такие элементы как информационную конструкцию. Иными словами, вывеску, которую необходимо согласовать.

Главным ментором проекта выступил Покрас Лампас. Фото: Василий Юхнев.

Другие студенты предложили заполнять трещины в асфальте и в сооружениях «пикселями»: мозаикой, которая отсылала бы зрителя к виртуальной реальности. Задумка интересная, но обреченная на провал. Ведь такой арт-объект коммунальщики просто-напросто штукатурят или заделают асфальтом — все таки, сохранность дома или улицы важнее. А от аэрозольных красок придется отказаться вовсе: они портят штукатурку и просто-напросто разрушают здания. Такие комментарии помогут понять странные, по мнению некоторых творцов, запреты и ограничения. А значит, предложить другие, более подходящие произведения.

Главный художник Петербурга Алексей Моор объяснил: арт-объекты должны не только легко сниматься с фасадов зданий, но и вписываться в окружающую среду. Например, если у здания спокойная, классическая подсветка фасада, светящиеся неоновые трубки ядовитых цветов будут смотреться по меньшей мере странно. Лучше всего, чтобы произведение соответствовало контексту: месту и времени. Напротив Лавры логично выглядит портрет или скульптуру Александра Невского, а не Ленина. А во время Яблочного спаса гораздо уместнее украсить стену яблоками, а не, допустим, тыквами. Ведь город — очень реактивная среда. Смелым высказываниям место в музеях и галереях. А уличное искусство не должно делить петербуржцев на тех, кому нравится и тех, кому не нравится. И причина этого банальна: недовольные просто-напросто завалят соответствующие органы жалобами и арт-объект придется уничтожить.

Кирилл Спассков (на фото справа) и Алексей Моор встретились в Академии Штиглица. Фото: Василий Юхнев.

ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Комиссия ознакомилась со всеми работами: несколько проектов из 20 получили зеленый свет. Они грамотно продуманы с точки зрения внедрения их в городскую среду. Например, членам экспертного совета понравились идеи Надежды Казаковой: девушка предложила разместить на строительной сетке гигантские голубые «помпоны». Осталось адаптировать произведение искусства к городской среде: выбрать материал, уточнить цвет и обсудить мелкие детали.

Например, как будет крепиться арт-объект. Ведь крепления должны не только выдержать натиск снега или толпы любопытных зрителей, но и не оставить следов. Безопасность важнее эстетики.

Комиссии понравился проект «Pump On». Фото: Василий Юхнев.

Кто бы что ни говорил, стрит-арт все равно существует. И идея проекта «Субкультурный ландшафт» — вывести маргинальное, по мнению некоторых, уличное искусство, на уровень паблик-арта. Это эксперимент, на который власти решились — и спасибо им за это большое, — комментирует итоги встречи Кирилл Спассков, сокуратор проекта, СПГХПА им. А.Л.Штиглица. — Показанное на выставке, проекты студентов, с которыми знакомились представители комитетов — это всего лишь эскизы. Шести недель мало, чтобы полностью проработать проект. С точки зрения представителей комитетаа их комментарии верны и логичны: они не понимают, как будут выглядеть некоторые проекты. Какие у объектов габариты, размеры, как их будут монтировать. Но это нормальные рабочие моменты. В декабре мы выйдем с реальными объектами в «материале» — и многие вопросы тогда могут быть сняты.

Куратор проекта со стороны Пушкинского музея Анна Заведий также довольна промежуточными итогами: остальные проекты после доработки получат шанс занять свои места на улицах города. Студенты учтут замечания и доработают свои идеи: впереди у них еще два мастер-класса с Покрасом Лампасом. Что получится в результате такого диалога молодых творцов с властью, петербуржцы смогут увидеть на выставке 15 декабря. Именно тогда члены комиссии вынесут свой окончательный вердикт.