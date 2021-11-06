Бабушка умерла от ковида, квартира сгорела, мать покончила с собой: После горя в семье 18-летний парень остался один с двумя маленькими братьями

Младшие братья еще не знают о смерти бабушки и матери ФОТО: соцсети

18-летие для петербуржца Александра Медведь не стало праздником, скорее даже наоборот. Уже на следующий день на него свалилась недетская ответственность. Парень остался в обгоревшей квартире с двумя младшими братьями. Теперь в его списке планов на ближайшее будущее не вечеринки с друзьями, а ремонт квартиры, похороны бабушки и мамы, оформление опеки над маленькими братьями.

МЕСЯЦ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

Многодетная семья Медведь еще месяц назад ничем не отличалась от других. В трехкомнатной квартире жили 37-летняя Ольга, ее 64-летняя мать Елена Александровна и трое ребятишек – восемнадцатилетний Саша и два его брата восьми и четырех лет.

- Мама с папой уже давно не жили вместе, у мамы тяжелый характер, - рассказал «КП» Саша. - Зато с нами жила бабушка, она уже на пенсии была, но очень помогала маме с нами.

Пожар в квартире случился из-за неисправной проводки ФОТО: соцсети

Трагическая история началась с болезни бабушки. Елена Александровна попала в больницу с коронавирусом. Врачи обещали, что она вскоре поправится, но позже стало ясно, что положение дел серьезное. Пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ, на больничной койке она провела около месяца.

Саша вспоминает, что мама очень переживала из-за болезни. И, похоже, в какой-то момент не выдержала стресса. Ольга, которая раньше работала администратором в гостинице, чтобы содержать семью, вдруг начала прикладываться к бутылке…

- Мама начала очень много пить. Раньше с ней такого не было, она выпивала максимум по праздникам, но не каждый день, - говорит Александр. - Папа с нами не жил, но мы всегда общались. А когда мама начала пить – он забрал братишек к себе. Потом мы вместе пытались остановить маму, даже забрали у нее телефон, чтобы она не могла связаться с собутыльниками. Но ничего не получалось.

После смерти матери Саша остался один с двумя братьями ФОТО: соцсети

ИЗ-ЗА ПРОВОДКИ ВСЕ СГОРЕЛО

Следующим испытанием для семьи Медведь стал пожар, который лишил их части вещей и крыши над головой.

- Я в тот день гулял где-то, а потом решил пойти домой, только оказалось, что дома у меня уже нет, - вздыхает Саша. - Мы с папой сначала думали, что это мама пожар устроила из-за наших попыток остановить ее пьянство, но оказалось, что все дело было в проводке.

Случившееся немного отрезвило женщину, она начала собирать деньги на восстановление квартиры. Саша со своими друзьями сделал все, что мог: очистил жилье от гари, вынес лишний мусор. Но на косметический ремонт требовались немалые деньги, которых у семьи не было. Тогда на своих страницах в социальных сетях Ольга разместила пост с просьбами о помощи.

В своих соцсетях женщина просила помочь с ремонтом ФОТО: соцсети

«Всем привет. Никогда ни к кому не обращалась. 7 октября в моем доме случился пожар. Обращаюсь ко всем неравнодушным людям помочь мне сделать ремонт. Мне нужна помощь в установке балконной двери, покупки шпаклевки и краски для потолка», - написала женщина.

Комментариев с предложениями помочь под этим постом было не так много, зато их стало много под следующим. В нем уже Александр писал о том, что его мама умерла. Женщина покончила с собой. Причины ее поступка семья не знает.

«НЕ ОТДАМ В ДРУГУЮ СЕМЬЮ»

- Я гулял со своей девушкой, когда мама позвонила и сказала, что не стало бабушки. Она умерла от коронавируса, - вспоминает Саша. - Я поехал домой, чтобы поддержать ее.

Когда Александр приехал, было уже поздно. Женщина сказала ему, что хотела покончить с собой и плохо себя чувствует. Парень вызвал скорую.

- Врачи приехали и забрали ее в больницу. А утром мне позвонили и сказали, что мамы не стало, - вспоминает Саша.

Сейчас Саша планирует закончить ремонт, устроиться на работу и оформить опеку над братьями ФОТО: соцсети

29 октября парень похоронил бабушку – организовать все помогла ее сестра, а затем мать. Младшие братья пока живут у крестного. Молодой человек планирует устроиться на работу и оформить над ними опеку. У папы прав на ребят нет – он не вписан в свидетельства о рождении.

- Братья еще не знают о смерти бабушки и мамы, мы решили их не травмировать пока. Говорим, что обе лежат в больнице. Такие события - серьезный стресс, я сам не знаю, как еще держусь, - отмечает Александр. - Но я точно знаю, что не отдам их в другую семью, сам воспитаю. Они же практически единственные, кто у меня остался. Я понимаю, что это огромная ответственность и будет далеко непросто, но не планирую сдаваться.

НА ЗАМЕТКУ

Александр собирает финансовую помощь на похороны мамы и ремонт квартиры. Номер карты: 4584432840131289