Мать Ольги Бузовой заболела коронавирусом

Мама Ольги Бузовой заразилась ковидом. Фото: СОЦСЕТИ

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой заболела коронавирусом. О том, что коварная болезнь дотянулась и до нее, сама Ирина Бузова рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

- Лечусь. Никаких проблем! Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело, - сообщила «КП-Петербург» Ирина Бузова - Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения.

Напомним, что мама известной исполнительницы работает врачом-стоматологом о одной из обычных районных поликлиник Петербурга. От любимой профессии она не отказалась даже после того, как дочка стала известной и начала зарабатывать большие деньги.

Впрочем, последнюю неделю петербургские стоматологии оказывали только экстренную помощь в связи с введением нерабочей недели. Так что Ирине Бузовой даже без заражения ковидом пришлось бы большую часть времени провести дома.

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