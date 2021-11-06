Храбрая сотрудница банка отпугнула вооруженного грабителя в центре Петербурга

В центре Петербурга храбрая сотрудница банка дала отпор вооруженному грабителю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Петербурга храбрая сотрудница банка отпугнула вооруженного грабителя. Все произошло около 19:00 в помещении обменного пункта, расположенного у дома №43 на Лиговском проспекте. Для наглядности, напротив находятся самый популярный в городе ТЦ и Московский вокзал. Но неизвестный мужчина в медицинской маске не испугался людного места. Действовал он решительно, но был шокирован дерзким ответом кассира.

- Мужчина зашел в помещение под предлогом того, что он якобы хочет обменять деньги. После этого он стал угрожать кассиру предметом похожим на пистолет и потребовал передать ему деньги, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина ответила мужчине решительным громким отказом, от которого он опешил. Злоумышленник на пару секунд замешкался, а потом пулей сиганул на выход и скрылся. Полиция разыскивает неудачливого грабителя. В отношении него собираются возбудить уголовное дело.