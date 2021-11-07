Проблема с «бывшими»: петербуржцам пришел транспортный налог за давно проданные машины

До 1 декабря необходимо заплатить все налоги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чем ближе 1 декабря – тем больше суеты с налогами, ведь к этому дню нужно оплатить все свои счета. А иногда и не только свои. Петербуржцы в соцсетях жалуются, что им приходят квитанции по налогам за машины, которые они давно продали.

- Продал машину, но новый владелец ее не переоформил в ГИБДД. Проездил год, а потом еще и продал от моего имени, - жалуется в соцсетях один из автомобилистов. – Теперь мне за нее налог пришел, а с чего я должен платить?

Кто-то получил транспортный налог на проданные 20 лет назад Жигули, а некоторым и вовсе пришли «письма счастья» на имена давно скончавшихся близких. «Комсомолка» обратилась за комментариями в налоговую службу Петербурга, но там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

- Это старая проблема. Очень часто она связана с тем, что люди покупают или продают машину по типовому договору купли-продажи. После этого новый владелец в течение десяти дней должен переоформить ее в ГИБДД, но это делают не все. Поэтому все налоги и штрафы так и продолжают приходить прежнему хозяину, - пояснил «КП» автоэксперт Дмитрий Попов. - Вторая ситуация, когда все сделано правильно, но данные в налоговую передали поздно, либо с ошибкой. Но бывает и так, что люди не понимают, что налог им пришел за 2020 год, то есть если автомобиль продали позже – то за него придется заплатить.

Специалисты советуют петербуржцам, которые получили налог за мертвую душу железного коня, обратиться в налоговую. Но в том случае, если у вас есть все договор о купле-продажи, а не просто расписка от руки. Во всех остальных случаях вас отправят в ГИБДД.

Если же машину вы продали много лет назад, а штрафы и налоги все равно приходят – тоже нужно идти в ГИБДД.

- В таком случае можно подать заявление на выбраковку транспортного средства, - продолжает Попов. – Вашу машину признают несуществующей. И если ее новый владелец продолжит нарушать и его поймают – то это будут уже его проблемы.