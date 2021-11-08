«Натирают рога смолой и бьются всю ночь до утра»: биолог показал, как лоси сражаются за самок в Ленобласти

Поздний гон лосей в Ленобласти затянулся до ноября. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Видео брачного боя лосей сняла спрятанная в лесу камера. Кадры сражения рогатых красавцев опубликовал в соцсетях биолог Павел Глазков, который и расставил так называемые видеоловушки во Всеволожском районе Ленобласти.

- Начало ноября, а самцы продолжают упорно выяснять свои отношения! Удивительно, ведь в нашем регионе гон у лосей обычно заканчивается в первой половине октября. А в этом году - возможно, из-за теплой осени - брачные баталии и не думают прекращаться - написал биолог в паблике «Каждой твари по паре» ВКонтакте.

Видеоловушки были установлены на облюбованной лосями поляне - они протоптали сюда заметную дорогу - еще в конце лета. И с того времени здесь регулярно проходят поединки.

- Драчуны натирают рога смолой для лучшего сцепления во время битвы. Бои происходят с вечера, всю ночь, и до утра, - отмечает биолог.

По его словам, численность лосей в Петербурге и Ленобласти растет и за последние годы увеличилась с 12 до 20 тысяч особей.

Снимать камеры Глазков пока не намерен, хотя тепло уходит из северо-западного региона России и уже в понедельник синоптики обещают снег. Так что если именно положительные температуры горячили кровь лосям, то теперь брачные игры должны закончиться.

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