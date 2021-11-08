Тайны рождественского дома

Архитектор импозантного дома в Рождествено неизвестен. Фото: Ирина БЫСТРОВА

ПОДАРКИ С БАРСКОГО ПЛЕЧА

Приближаясь к селу Рождествено, если двигаться из Петербурга в сторону Луги, интуитивно ждешь, что вот-вот появится белоснежный дом на холме. Переезд через реку Оредеж - и резко взмываешь вверх по трассе, словно бабочка, которых здесь больше века назад ловил будущий писатель, последний хозяин деревянной усадьбы с колоннами и фронотопами Владимир Набоков.

История появления этого дома, как, собственно, и самого села, началась при Екатерине II. Благодаря ей Рождествено превратилось в уездный город, началось строительство. Но, как только на престол вступил Павел I, этого статуса Рождествено было лишено. Также указом Павла имение отдали «в вечное и потомственное владение» надворному советнику Николаю Ефремову. Известно, что эта семья хозяйствовала тут с 1797 до 1857 года, а потом собственники менялись еще тридцать лет. Считается, что новую жизнь в имение вдохнул сын известного золотопромышленника Василия Рукавишникова, меценат и дед будущего писателя Набокова Иван Васильевич. В 1890 году он купил импозантный дом неизвестного архитектора XVIII века, и в руках одной из богатейших семей страны он стал образцовой усадьбой. У Рукавишниковых неподалеку, в Выре, была еще одна роскошная дача. Ее хозяйкой с 1896 года была дочь Ивана Васильевича Елена, мать писателя Набокова.

Вид из беседки на набоковскую усадьбу. Фото: Ирина БЫСТРОВА

ЕГИПЕТСКИЙ САРКОФАГ В ПРИДАЧУ

Несмотря на то что в Вырской мызе семья проводила куда больше времени, Рождествено было их отдушиной. Имение быстро довели до совершенства: здание отремонтировали, рядом установили беседки, оранжереи, скульптуры, вдоль аллей густого парка поставили скамейки, построили конюшни и даже теннисный корт - эта игра была на особом счету в семье Рукавишниковых. В 1904 году, после смерти Ивана Васильевича, а позже и его супруги Ольги Николаевны, имение досталось их сыну Василию, который, правда, предпочитал ему свои хоромы в Италии и просто отдых за границей. Оттуда, кстати, он вез в родовое поместье самые диковинные предметы. В один момент его заморская коллекция в доме на берегу Оредежа пополнилась даже египетским саркофагом!

Сам Набоков об этом «очаровательном, необыкновенном доме» писал: «По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду…»

8-летний Володя с мамой Еленой Ивановной и дядей Василием Рукавишниковым. Фото: из архива Сиверских

Владимир Набоков был не только любимым сыном Владимира Дмитриевича и Елены Ивановны, но и обожаемым племянником Василия Ивановича. Тут бы сказать, что именно поэтому в 1915 году он подарил 16-летнему Володе это имение и многомиллионное состояние! На самом же деле бездетный Василий Рукавишников еще до рождения племянников составил завещание, согласно которому первый ребенок Елены получает в наследство дом в Рождествено, второй - особняк в Петербурге, а третий - усадьбу в Выре.

Это был последний роскошный подарок дяди Васи Владимиру. Через два года Рукавишников умер в полном одиночестве в лечебнице под Парижем.

В музее можно увидеть теннисную ракетку. Фото: Ирина БЫСТРОВА

ЛЮБОВЬ И БАБОЧКИ

Рождественское имение всегда стояло особняком в памяти Владимира Набокова - точь-в-точь как сам особняк все еще гордо возвышается на холме. Именно здесь, на вырских просторах, будущий энтомолог поймает в шесть лет свою первую бабочку - махаона, после чего это увлечение станет такой же страстью, как и писательство. Именно здесь он проведет с большой семьей счастливейшие дни своего детства и юношества, играя в шахматы, большой теннис, футбол, рисуя (обучал его, к слову, учитель Шагала Мстислав Добужинский), изучая языки и составляя любимые крестословицы. И, наконец, именно здесь летом 1915 года Набоков, катаясь на велосипеде, встретит свою первую любовь Валентину Шульгину (называл ее Люсей. - Прим. ред.), а «незабвенная колоннада заднего фасада» усадьбы станет для них сокровенным местом встреч.

Часть коллекции бабочек Набокова. Фото: Ирина БЫСТРОВА

«Заряжал велосипедный фонарь и катил через дождь, через парк, через мост и шоссе к Рождественской усадьбе и… встречался с Люсей». «Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено… и клялись в вечной любви…» - так описывал этот период своей жизни сам Набоков.

На следующий год влюбленные снова встретились, но былая страсть у Валентины прошла. Тяжело переживая расставание, Набоков продолжал писать романтические стихи и даже издал сборник, потратив на это часть оставленного дядей наследства.

Здесь в 1915 году Владимир Набоков проводил романтические вечера со своей первой любовью Люсей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

По факту Владимир Набоков владел усадьбой всего лишь год, так как из-за событий 1917-го семья Набоковых уехала в Крым, а позже и вовсе эмигрировала в Европу. Ни Люсю, ни Выру, ни Рождествено Владимир Набоков больше никогда не увидит, но пронесет эти теплые воспоминания через всю жизнь.

«ВСПЫШКА ВОСПОМИНАНИЙ»

После революции дом национализировали, сделали там общежитие для студентов ветеринарного техникума, а во время войны тут находился немецкий штаб. По какому-то счастливому стечению обстоятельств усадьба после этого уцелела, чего не сказать о вырском доме, который немцы сожгли в 1944-м. В послевоенные годы здесь открыли школу, и только в 1974-м в особняке была представлена первая экспозиция краеведческого музея.

С этого же времени здесь начинают появляться экспонаты, так или иначе связанные с историей этого места и Рукавишниковых - Набоковых. Вещи собирали всем миром. Стулья, например, в музей передали потомки управляющего усадьбой, семейный альбом отдала семья повара, а кто-то из гостей специально выкупал ценные предметы на аукционах.

Особенность этой усадьбы - шашечный пол. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Пережившая революцию и войну усадьба Набокова едва не погибла во время пожара в 1995 году. Огонь сильно повредил крышу и верхний этаж, но здание удалось спасти, восстановить и в 1998 году принять здесь самого долгожданного гостя - сына Владимира Набокова Дмитрия.

Оказавшись на аллее, идеально просматривающейся с веранды, на которой так любили собираться его родные, Дмитрий Набоков вдруг услышал, как кто-то ехал на велосипеде.

«У меня это вызвало вспышку воспоминаний, я вообразил то, что мне рассказывал отец», - с неподдельной детскостью говорил потом Набоков-младший, и, казалось, то, ради чего он приехал в Россию, стоило этой бесконечной разлуки.

КОНКРЕТНО

До 1 декабря 2024 года усадьба Рождествено закрыта на реконструкцию. Сама же территория музея открыта, здесь проводятся экскурсии.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.

Цена билетов: обзорная экскурсия - 750 рублей за группу до 5 человек, групповое посещение от 6 человек - 150 рублей с человека.

Деревянная резная мебель - изюминка интервьера. Фото: Ирина БЫСТРОВА

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться?

- На электричке с Балтийского вокзала до станции Сиверская, далее на автобусе № 500 или маршрутном такси № 121 до остановки «Рождествено-центр».

- На маршрутке № 100 от станции метро «Московская» до Гатчины, далее на автобусе № 531 до остановки «Рождествено-центр».