Длинные каникулы не принесли Петербургу избавления от эпидемии COVID-19

Петербург пока что не победил эпидемию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ковидные каникулы» в Петербурге благополучно закончились, и пришло время выяснить – помогли они нам справиться с эпидемией или нет. На первый взгляд все замечательно: 1 ноября, на входе в мини-локдаун, у нас было больше 3 500 заболевших, а 8 ноября, на выходе – чуть меньше 2 600. Однако и эксперты и Смольный призывают не радоваться раньше времени: ничего еще не закончилось.

ЖДЕМ «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛОКДАУН»

- Сейчас пока что трудно понять, что именно сказалось на показателях заболеваемости, - констатирует независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. – Прошло слишком мало времени, и мы пока не понимаем – дело в том, что заболеваемость действительно начала снижаться, или в том, что большинство людей с началом длинных выходных просто-напросто начали реже тестироваться.

За шесть дней выходных без учета воскресенья вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошло почти 120 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Показательными, по словам Алексея Куприянова, станут следующие две-три недели: если за это время заболеваемость снова пойдет в рост, значит, «разрыв цепочек» не сработал, и надо снова ужесточать режим. Если нет – значит, четвертая волна действительно покатилась на спад.

- Если все-таки будет спад, то продлится он ориентировочно до конца января, когда мы вернемся к показателям прошлого лета, - объяснил аналитик. – Это далеко не самые лучезарные показатели – тогда в день выявлялось примерно 1 400 – 1 600 новых заболевших – но по крайней мере лучше, чем сейчас. А дальше – долгие новогодние каникулы, можно сказать, «естественный локдаун».

В городском комитете по здравоохранению влияние длинных выходных на эпидемию «ковида» также оценили, в целом, положительно: пусть мы пока что и не сломали «хребет» эпидемической кривой, но по крайней мере закрепили уже достигнутые результаты.

20 % от количества пациентов, отправляющихся в больницы каждый день - тяжелые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На данный момент город однозначно вышел на плато по одному из ключевых показателей – ежедневным госпитализациям, - объяснили в ведомстве. – Сейчас их количество стабилизировалось на уровне порядка 500 человек в сутки. Из них также стабильно 19-20 % - «тяжелые».

«НАГРУЗКА ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ»

С другой стороны – и в Смольном это также признают – плато получилось хоть и уверенное, но вместе с тем довольно высокое. Оно не дотягивает до уровня минувшего лета, когда на пике эпидемии в инфекционные стационары каждый день отправлялось по 1 000 новых пациентов, но нагрузку на городскую систему здравоохранения все равно оказывает очень серьезную. А самое главное – пока непонятно, куда все двинется дальше.

- В городе значительно сократился объем плановой помощи, - констатировали в комздраве. – Тенденции к снижению заболеваемости мы пока не наблюдаем. На данный момент мы просто «зафиксировались».

При этом однозначно радуют темпы вакцинации: за шесть дней без учета последнего воскресенья (по нему на момент написания материала не было данных) первый компонент получили почти 90 000 человек. Всего же – с учетом ревакцинации – почти 120 000. Благодаря этому уровень коллективного иммунитета, согласно данным федерального оперштаба, вырос до 63,7 % - это хорошо, держим планку.

Режим QR-кодов в Петербурге должен заработать в полную силу начиная с 1 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что там насчет новых ограничений? Пока тихо – согласно нашим источникам, в Смольном, во-первых, еще анализируют итоги «ковидных каникул», а во-вторых, большие надежды возлагают на режим QR-кодов, который должен заработать в Петербурге в полную силу с 1 декабря. Так что пока живем себе спокойно – но не забываем носить маски и вакцинироваться, если этого еще не сделали.