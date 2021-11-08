Пересадочные билеты с QR-кодами появятся в Петербурге

Пересадочный тариф - это долгожданная история для Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле 2022 года в Северной столице должна стартовать транспортная реформа. Напомним, Смольный планирует сменить все коммерческие маршрутки на социальные автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. Инициатива хорошая. Однако у многих горожан возникает логичный вопрос: если на маршрутке можно добраться из пункта А в пункт Б без пересадки, а на городском транспорте такой возможности вдруг не представится, тогда стоимость проезда увеличится вдвое? Нет. Специально, чтобы этого не случилось, в городе на Неве разработали новый тариф. За 55 рублей можно будет в течение часа сделать одну пересадку на наземном транспорте.

Этот тариф можно будет записать на «Подорожник», но для тех, у кого «Подорожника» нет – придумали специальный бумажный билет. Купить его можно будет в кассах метро или «Организатора перевозок». Это поможет расплатиться за проезд на маршрутах, где нет кондуктора и поэтому пассажиры не могут воспользоваться наличкой. К слову, таких в городе становится все больше.

- В Петербурге уже 1,5 года идет тестирование системы бескондукторного обслуживания пассажиров. На нее перешли более двадцати маршрутов, - рассказали «КП» в Комитете по транспорту. - Что касается новых билетов – то QR-код достаточно будет приложить к считывающему устройству. Действовать такие билеты будут три дня с момента покупки.

За 55 рублей можно будет в течение часа сделать одну пересадку на наземном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас «Организатор перевозок» ищет подрядчика, который займется технической стороной вопроса. А именно разработкой программного обеспечения для проверки билетов с qr-кодами. Согласно документу, который опубликовали на сайте госзакупок, на эти цели потратят почти 40 миллионов рублей. Ввести новые билеты собираются вместе со стартом транспортной реформы.

- Пересадочный тариф - это долгожданная история для Петербурга. Инициативу ждали и обсуждали много лет, - отметил эксперт в области транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев. - Я считаю, что городе достаточно касс, где пассажиры смогут купить пересадочный билет, поэтому особых неудобств с приобретением не будет.

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