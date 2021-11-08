Мать братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве: «Они россияне! Почему такая шумиха поднялась»

Старший из братьев работал в автосервисе в Москве Фото: СОЦСЕТИ

Произошедшая в Новой Москве драка в День народного единства между отцом с маленьким ребенком и четырьмя напавшими на него мужчинами облетела всю Россию. СМИ писали сначала, что дравшимися с отцом были кавказцы, потом это опровергли, а позже снова подтвердили. Задержанными за нападение на мужчину в Новых Ватутинках оказались трое братьев: Эльджан Мехман оглы Гасанов (21 год), Фарамаз Мехман оглы Гасанов (19 лет) и их 17-летний брат. Вместе с ними был их друг - 18-летний Араз Аяс оглы Мусаев.

Версии конфликта у отца ребенка и у братьев разные. Мужчина говорит, что ссора началась из-за того, что одни задели других плечом. Нападавшие утверждают, что у одного из них просили денег, потом запустили бутылкой. Сейчас все трое братьев и их друг арестованы. Их обвиняют в покушении на убийство. А пользователи соцсетей полыхают гневом – снова «кавказцы» и снова нападение. «КП» поговорила с матерью братьев. Марина Гасанова впервые рассказала свое видение этой истории.

«ОНИ – РОССИЯНЕ, А НЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ »

Мать братьев – 47-летняя Марина Гасанова. У женщины казахские корни, но родилась она и выросла в России – в Оренбургской области, у нее российское гражданство. Отец детей – азербайджанец. Пара познакомилась в России, мужчина приезжал на заработки в Оренбургскую область, продавал овощи и фрукты. Первое время пара жила в Сорочинске, а затем уехала в Азербайджан. Все трое братьев родились там, но еще до школы переехали жить в Россию. Поэтому, по словам матери, она недоумевает, почему общество так отреагировало на ее детей.

Братья родились в Азербайджане, но с детства живут в России Фото: СОЦСЕТИ

- Я даже не знаю, как это все у них произошло, - вздыхает Марина Гасанова в разговоре с «КП» - Петербург». - Голова кругом просто идет. Мои дети граждане России, хоть и родились в Азербайджане. Я их вырастила в Оренбургской области. Они получили гражданство, когда были еще маленькими. Мы всей семьей переехали сюда. Воспитывали их в строгости, прививали человеческое отношение к людям. Они всегда старались всем помогать. Видят, что человек с тяжелой сумкой идет, они подойдут и предложат помощь. Доброжелательные, неконфликтные - старались улаживать ссоры словесно. Никогда не навязывались на драку. Упаси боже, такого не было.

- Ваши дети гражданство получили автоматически, потому что вы - россиянка?

- Почему автоматически? Все документы, которые по закону положены, мы предоставили. Они были маленькими ребятишками.

- В Интернете пишут, якобы вы могли заплатить денег, чтобы все было проще…

- Нет, разве можно купить гражданство? Как можно купить документ? Это же нереально. Я не знаю, лично мы не покупали.

- А ваши дети после переезда всегда жили в России?

- Нет, какое-то время они жили в Азербайджане. Но большую часть своей жизни - в России. В последнее время они жили с отцом в Оренбурге. Потом в 2020 году переехали в Москву на заработки. А мы с отцом сейчас в Азербайджане. У нас в Оренбурге работы маловато. Молодежь в Москву едет работать. Да и я в последние годы боролась с онкологией – рак груди. Поэтому ребятишки работали, чтобы мне помогать, я сама работать не могу.

Задержанные за драку братья считали себя россиянами Фото: МВД

- А сами они где планировали жить?

- Хочу вам сказать вот что. Как бы это ни звучало: у них было желание жить в России. Сын старший служил в армии в России в Москве.

- Вы хотите сказать, что они идентифицировали себя как россияне, а не азербайджанцы?

- Нет-нет, они россияне! Они никогда не разделяли национальности. Я их не воспитывала так, чтобы они говорили – вот этот такой-то, тот такой-то. Они не были националистами, понимаете? Не было у них такого.

«МЫ НЕ ГОРДИМСЯ ИХ ПОСТУПКОМ, ОТЕЦ ИХ НАКАЖЕТ»

- Почему эта драка произошла?

- Я не знаю, меня там не было. Но я как раз в этот момент разговаривала с сыном по телефону. И услышала, как ему сказали: «Эй». Он мне сказал: «Меня зовут, я спрошу, что нужно – подожди». У моего сына деньги спросили. После этого он отключился. Как раз это было около магазина. Они за хлебом пошли или что-то такое. И там вот эти двое. Потом я ждала, когда мне сын снова позвонит, но больше мы с ним не говорили. Что там да как было, я не знаю. Но могу сказать, что мои дети никогда в жизни ни с кем не конфликтовали. Они у меня не курят, не пьют, в плохие компании не ввязываются. Дом-работа и все. Драк таких у них никогда не было, только между собой – «пацанята» там. Все мы люди, никто не идеален. Но почему такая шумиха произошла, я не знаю…

Драка произошла при ребенке Фото: СОЦСЕТИ

- Шумиха в СМИ?

- Почему так раздули? И никто не пишет о нас, только одну сторону все выслушивают. Первый день, когда я увидела видео драки, я сама была в шоке. Но я хочу понять, почему про моих детей так пишут? Почему другую сторону никто не трогает? Я видела, что эти люди (вторая сторона конфликта, – прим.ред.), про них пишут: любители выпить, дебоширы, оба судимы. Но почему никого это не волнует?

- Вы считаете, что они тоже виноваты?

- Почему пить при ребенке можно? Дома сейчас, сами знаете, драки бывают при детях, пьют и ничего не происходит. Никто не поднимает резонанс…

- Вы имеет в виду, почему при ребенке пить можно, а драться нельзя?

- Да. Никто так не освещает это. Из мухи слона не делает.

- А вы сами как оцениваете поступок своих детей?

- Конечно, я не горжусь этим. Меня тоже обзывали и говорили нехорошие слова из-за моей национальности. И я всегда детей учила - не обращайте внимания. Сказали вам вслед, сделайте вид, будто не услышали. Но получилось, как получилось.

Сейчас все братья арестованы Фото: МВД

- Их отец как отнесся к драке?

- Ну как вы думаете он отнесся? Что он может сказать? Не гордится, конечно. Кто же гордится… Никогда в жизни такого не было, чтобы ему говорили - твои там мордобой устроили. Мы тоже следим за новостями, видели, что в поселке Домодедово массовая драка. Но мои дети никогда не участвовали в массовых драках. Говорили – нам не надо этого.

- Отец их накажет?

- Конечно! Он же отец. Бить он их не будет. Словесно поругает. Ему сейчас нелегко. Это неприятно, это нехорошо.

- Какое наказание будет справедливым для ваших сыновей?

- Вы знаете, есть разбирательство, есть суд. Как суд решит. Я надеюсь, что разберутся.

«В ШКОЛЕ ИХ ОБЗЫВАЛИ ИЗ-ЗА НАЦИОНАЛЬНОСТИ»

Высказать свое мнение по поводу драки также захотели сестры парней, которые считают, что братьев в тот вечер спровоцировали.

- Бойцовскими единоборствами мои братья не занимались. Иногда тренировались в спортивном зале, чтобы форму поддерживать. В основном они просто работали. В автосервисе и магазине запчастей. У них там нормальный заработок. Они периодически даже деньги мне отправляли, - рассказала «КП» двоюродная сестра парней Алина Соболева. – Они никогда не нарывались на конфликты. Хотя дискриминация у нас в школе была: «Вы же нерусские, езжайте отсюда. Почему не учитесь на родине?» Но это такая же наша родина. Они обижались, но ничего сделать не могли. Драк не было. Я знаю только про одну их драку, они заступились за девушку, это было очень давно. А так на них никогда не жаловались. Все конфликты у них кончались словесно. Серьезных разборок не было. Они сводили все ссоры к тому, что говорили: «давайте не будем ругаться, вам что проблем не хватает?». Они и за меня заступались. Я казашка. Мне часто говорили – узкоглазая. Они обидчиков ставили на место, но не дрались. Я читала, что нож у них был. Я не знаю, чтобы они носили ножи... У них не было в этом нужды. Я считаю, что те мужчины были пьяными. Они первыми могли начать оскорблять братьев.

Побитый отец ребенка Фото: МВД

- А детей они били?

- Они никогда детей не били. Они очень любят детей. Никогда не обижали, даже мне запрещают кричать на детей, не то что сами. Но почему их ребенок не остановил? Возможно, что-то очень обидное было для них. Тут вся наша семья в шоке. Просто их отец действительно очень строго растил и серьезно наказывал. Мог посадить на горох, это вообще без проблем, а мог и на гречку посадить, когда шалили. Он их и сейчас накажет…

Больше всего родственники возмущены тем, что конфликту придают национальный подтекст.

- Мальчики большую часть жизни прожили в России, - возмущается еще одна сестра парней Чингисджулия. - Их мама уроженка и гражданка России. Их род жил еще во времена начала становления советского союза. Мне кажется, тут еще есть место национализму. Я жила в России и очень часто сталкивалась с оскорблениями на фоне неприязни на национальном уровне. Хотя я тоже была уроженка России. У этих мальчиков мама уже несколько лет борется с онкологией, ей удалили некоторые органы. А младший брат (ему 12 лет) имеет врожденный диагноз, который не излечим (олигофрения). Они добросовестные и очень трудолюбивые. И не брезгуют идти на любую работу. Прошу вас взять это во внимание.

Сейчас СКР продолжает расследовать уголовное дело.

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