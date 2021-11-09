Рядом с Юнтоловским парком появились гигантские часы

Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2024 года. Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

В Петербурге появится свой «Таймс-сквер» — правда, на Планерной улице в Приморском районе города. Именно так будет называться новый жилой комплекс от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест). С высоты птичьего полёта ЖК будет напоминать огромный циферблат: двенадцать домов по периметру участка — по одному на каждый час. Центральный же корпус будет означать место пересечения стрелок. Ну а на закрытой территории — детские спортивные площадки, зоны отдыха. И даже детский сад на 100 мест!

Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

В каждой высотке будет по 13 этажей. Первые четыре дома под номерами 0, 1, 2 и 12 уже построены. Одну из 495 квартир можно приобрести: в ипотеку, рассрочку или заплатив всю сумму разом. Цены стартуют от 5,5 миллионов рублей. Есть как студии, так и трехкомнатные планировки. Из интересного: окна в гардеробной и спальне. А на 12 и 13 этаже — панорамные окна и потолки высотой от трех метров. Отделка тоже на любой вкус: чистовая, предчистовая (white box) — а можно взять квартиру и вовсе без отделки. Есть и паркинг на 342 места.

Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2024 года.