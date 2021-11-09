Зарплата или укол: В Петербурге работники столкнулись с принуждением к вакцинации против COVID-19

В Петербурге работники жалуются на принуждение к вакцинации против COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге все ближе и ближе «день икс» - 15 ноября. Именно к этому времени 80 % работников общепита, образования, торговли и еще 39 сфер должны быть привиты от коронавируса хотя бы первым компонентом вакцины. Иначе – полная тележка неприятностей: отстранение, лишение премии и так далее, вплоть до увольнения нерадивого сотрудника. «Комсомолка» выяснила, что происходит сейчас на рынке труда в Северной столице.

УГРОЗЫ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ

Как рассказали «Комсомолке» в Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), перегибы действительно случаются – и их не сказать, чтобы мало. С марта 2021 года федерация приняла несколько десятков жалоб сотрудников на работодателей, которые слишком уж упорствуют с вакцинацией. Причем поток этих жалоб существенно вырос во второй половине октября – как раз после того, как большинство работников стали обязывать привиться.

В списке профессий, для которых вакцинация признана обязательной - работники общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– При этом важно понимать, что эти данные недостаточно показательны, - уточняет начальник правового управления Ленинградской Федерации профсоюзов, главный правовой инспектор труда Георгий Кузнецов. – Потому что к нам зачастую обращаются не только отдельные работники, но и руководители профсоюзных организаций, представляющие интересы целых коллективов. Поэтому реальное количество пострадавших от давления руководства еще выше.

По словам Георгия Кузнецова, основная проблема здесь – слишком размытые формулировки в действующем законодательстве. По сути – и мы об этом, кстати, тоже писали – работодатель может доминировать над работником как угодно и санкции к нему за отказ от вакцинации применять абсолютно любые. Но чаще всего, отмечают в ЛПФ, используются угрозы: угрожают увольнением, отстранением от работы и лишением премий.

– Последняя практика вызывает больше всего опасений, – констатирует Георгий Кузнецов. – Потому что премии – это часть системы оплаты труда, то есть выплачиваются они именно за трудовой вклад каждого работника. Вакцинация же с качеством работы никак не связана. Поэтому у нас есть очень большие сомнения в законности такой меры принуждения.

Кроме того, отмечают в ЛФП, не совсем ясно, в какие сроки работника, не прошедшего вакцинацию, могут отстранить или уволить. Если следовать букве постановления, опубликованного Роспотребнадзором 18 октября 2021 года, то получается, что уже сейчас, сразу же: не вакцинировался – гуляй без зарплаты.

На вакцинации настаивают не только работодатели, но и врачи - по словам специалистов, это единственный способ избежать тяжелых последствий заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В такой ситуации позитивные и негативные меры побуждения работника к вакцинации должны приниматься работодателем совместно с профсоюзной организацией, - объясняет Георгий Кузнецов. – А этого не происходит. Отсутствие здесь диалога между работодателями и работниками - также один из факторов возрастания социальной напряженности.

«УКОЛОТЬСЯ» ГОТОВЫ НЕ ВСЕ

Реальных данных о том, сколько человек в Петербурге было уволено из-за обязательной вакцинации – в результате давления начальства или из собственных принципов – нет. Однако в целом ситуация складывается довольно тревожная. Так, согласно недавнему исследованию независимой международной аудиторской компании FinExpertiza, за второй квартал 2021 года в Северной столице только со средних и крупных предприятий уволили 119 676 сотрудников – против 92 100 за аналогичный период прошлого года. Впрочем, и количество нанятых сотрудников тоже выросло: 107 125 человек против 63 600.

Изменила обязательная вакцинация и ситуацию на рынке труда в целом.

- В октябре на обязательной вакцинации настаивало 39% работодателей, - сообщили «КП-Петербург» в службе исследований рекрутинговой онлайн-компании HeadHunter. - Больше всего их насчитывалось в сфере управления персоналом, бухгалтерии и административного персонала – 54, 48 и 46 % соответственно.

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге оценивается в 63,7 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом 58 % соискателей к обязательной вакцинации относилось отрицательно. Чаще и сильнее всего негодовали представители управления персоналом (70 %), юристы (68 %), рабочий персонал, а также сотрудники гостиниц, ресторанов и туристической сферы (68 и 67 % соответственно). При этом привиться, чтобы сохранить работу или с гарантией найти ее в ближайшем будущем, были готовы лишь 15 % петербуржцев.

КТО «ГЛАВНЕЕ»?

Одним словом, рынок труда в Петербурге если и не лихорадит, то по крайней мере начинает лихорадить. И остается открытым вопрос – так все-таки в каких случаях принуждать работника к вакцинации законно, а в каких нет?

- Увольнение и лишение премии однозначно незаконно, - объясняет медицинский адвокат, руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов. – Отстранение законно. Но только если работник занимает должность, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ содержится в постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

Тут, по словам эксперта, очень тонкий юридический момент. Постановления региональной власти не должны противоречить постановлениям власти федеральной. Поэтому постановление правительства, если говорить совсем простым языком, стоит «выше» И если профессия человека или его сфера деятельности попадает под постановление петербургского Роспотребнадзора, но не попадает под постановление правительства России, заставлять его вакцинироваться – и в том числе отстранять от работы – никто не имеет права.

Смольный предупреждает: до тех пор, пока в городе не привьется 80 % взрослого населения, из ограничений выйти не удастся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как бы то ни было, пока что практика по подобным спорам не выработана, - констатирует юрист. – Срок, к которому нужно сделать прививку первым компонентом, еще не настал. В нашей практике были случаи незаконных угроз отстранить от работы тех, кто не успеет вакцинироваться к 15 ноября, но пока что до суда ни один из них не дошел. Ждем конкретных разбирательств и прецедентов – тогда можно будет понять, как поступать дальше.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-эксперт Тимур Пестерев: «Вас устраивает смертность? Хорошо, не прививайтесь»

- Посмотрите на цифры заболеваемости. Если население устраивают эти цифры заболеваемости, устраивают локдауны, высочайшая смертность - пожалуйста, пусть не прививаются. На данный момент вакцинация - это единственный путь достижения популяционного иммунитета. Ждать, пока он сформируется «естественным путем, пока каждый из нас переболеет - это, мягко говоря, нелогично, особенно учитывая то, насколько тяжелыми могут быть последствия COVID-19. Поэтому выбор у нас сейчас на самом деле очень простой: либо жить, как мы живем, в условиях ограничений, со страхом потерять друзей и близких, либо вакцинироваться. Каждый, как говорится, решает за себя.