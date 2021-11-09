Обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Санкт-Петербурге

Обязательная вакцинация вводится в Петербурге для людей старшего возраста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Она касается жителей старше 60 лет, людей с рядом хронических заболеваний, а также проходящих практику студентов и работников ряда отраслей, в том числе транспортной, строительной, промышленного производства и так далее.

- В срок до 15 декабря 2021 года обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины лицам, перечисленным в пункте постановления. В срок до 15 января 2022 года - вторым компонентом, с охватом не менее 80% работников, сотрудников, - говорится в обновленном постановлении городского управления Роспотребнадзора, подписанного главным санитарным врачом Петербурга Натальей Башкетовой.

Если быть точными, то список людей, подпадающих под обязательную вакцинацию в Петербурге достаточно широк. Он включает в себя:

- работников предприятий промышленности, производства, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры. В том числе: сотрудников аэропорта Пулково, организаций, работающих на его территории, включая персонал авиакомпаний. Такое же требование распространяется на Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» включая плавсостав;

- студентов профессиональных и высших учебных заведений старше 18 лет, направленных на прохождение практики вне подразделений вуза или колледжа;

- лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокриной системы (сахарный диабет, ожирение);

- лиц старше 60 лет.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор Петербурга ввел обязательную вакцинацию 80% работников сфер, тесно контактирующих с людьми и госслужащих.

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