Что строят на Адмиралтейских верфях: Супертраулеры и платформа для Ледовитого океана

Со стапелей завода сошло уже более трех тысяч кораблей. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

В начале ноября первое промышленное предприятие Петербурга отпраздновало свой 317-й день рождения. В четвертый век своей истории Адмиралтейские верфи вступили безусловным отечественным лидером в сфере надводного судостроения и подводного кораблестроения. Суда и корабли, построенные на предприятии, покоряют Северный полюс и проводят научные исследования в Антарктиде, занимаются промыслом и защищают морские границы государств. С момента основания и до наших дней со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов. Среди них первый отечественный пароход «Елизавета», первый в мире мореходный миноносец «Взрыв», корвет «Витязь», прототип эскадренных броненосцев «Петр Великий», легендарный крейсер «Аврора» и крупнейший в истории отечественного кораблестроения линейный корабль «Гангут». Впереди не менее амбициозные планы по строительству.

Стройки нового века

Адмиралтейские верфи были основаны еще Петром I вскоре после закладки Петербурга и за годы своего существования выпускали суда почти всех видов: и деревянные корабли, и броненосцы, и ледоколы, и подводные лодки, и танкеры. Сегодня верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Здесь строят действительно уникальные суда. Так, в прошлом году с Адмиралтейских верфей на воду была спущена всесезонная самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Уникальное научное судно сможет бороздить арктические воды без помощи ледокола. Эта дрейфующая лаборатория позволит ученым возобновить комплексные исследования в Заполярье - раньше им приходилось разворачивать обитаемые станции на льдинах. На борту судна будет до 20 лабораторий различного назначения, экипаж составит 14 человек, а разместить на нем можно 34 ученых.

Сейчас на верфях в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. В сентябре Адмиралтейские спустили на воду четвертый из десяти рыбопромысловых траулеров «Капитан Мартынов» и в этом же месяце заложили новый большой морозильный рыболовный траулер «Механик Щербаков». А вообще портфель заказов (как гражданских, так и военных) на предприятии сформирован до 2024 года, и верфи активно набирают работников, чтобы выполнить задачи в срок.

Кадров много не бывает

Сегодня на верфях трудится более 8 тысяч человек. Благодаря планомерной работе по подбору и подготовке кадров острой нехватки специалистов предприятие не испытывает, но при этом регулярно набирает работников - высококвалифицированных представителей судостроительных и машиностроительных профессий, а также талантливых конструкторов и технологов. Прежде всего на предприятии ждут опытных специалистов. Но и молодежи, которая хочет учиться и зарабатывать, здесь рады. Как показывает практика, адмиралтейская школа всегда является гарантией мастерства и профессионализма.

У работников предприятия есть выбор - совершенствоваться в своей сфере, со временем став специалистом на вес золота, или подниматься по карьерной лестнице и двигаться к руководящей должности. Сегодня каждый адмиралтеец имеет возможность развивать свою карьеру. Сотрудничество верфей с ведущими высшими и средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга - Государственным морским техническим университетом, Петровским колледжем, Колледжем судостроения и прикладных технологий - позволяет достигнуть высокой квалификации и профессионального мастерства работников предприятия.

Сотрудников здесь ценят и, помимо достойной зарплаты, предлагают ряд дополнительных бонусов. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Люди - главная ценность

На Адмиралтейских верфях всегда придерживались позиции, что люди - главная ценность предприятия, поэтому и к сотрудникам здесь отношение особое. По уровню средней заработной платы верфи сегодня одни из лидеров среди промышленных площадок судостроительной отрасли. Работники в месяц получают от 95 тысяч рублей. Кроме этого, им полагается много бонусов: дотации на питание, дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за тяжелые условия труда. Иногородние сотрудники получают компенсацию проезда до Петербурга и возмещение затрат за проживание в общежитии.

Социальный пакет адмиралтейцев - это две заводские базы отдыха на Карельском перешейке, детский оздоровительный лагерь в поселке Сиверский, заводские столовые, спортивный клуб «Адмиралтеец». Работники верфей имеют возможность заниматься в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных комплексах на территории предприятия.

Еще одна уникальная фишка крупного промпредприятия - один из лучших в городе медицинских центров, в котором поправить свое здоровье могут не только сотрудники Адмиралтейских верфей, но и члены их семей. Возможности центра позволяют в полном объеме проводить амбулаторное лечение пациентов. Пройти обследование можно в том числе и на высокоточном инновационном оборудовании. Адмиралтейцам медицинская помощь доступна в рамках добровольного медицинского страхования, а на некоторые услуги действуют скидки. Впрочем, не только медцентр, но и все социальные объекты предприятия обслуживают работников верфей и членов их семей на льготных условиях, с существенными скидками.

Достойный уровень

Адмиралтейцы трудятся в комфортных условиях. Работа в судостроении нелегкая, но физический труд облегчает множество различных решений и инструментов. Работать в целом комфортно: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, соблюдение всех санитарных норм и требований. На Адмиралтейских верфях по плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства: строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S. А это значит, что самые тяжелые и сложные процессы берут на себя техника и компьютеры.

КОНКРЕТНО

Кого ждут в команду?

Для наращивания темпов строительства верфям требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей. Сейчас на предприятии открыты следующие вакансии:

- сборщик корпусов металлических судов 4-6-го разрядов;

- слесарь-монтажник судовой 4-5-го разрядов;

- трубопроводчик судовой 4-5-го разрядов;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6-го разрядов;

- стропальщик 4-6-го разрядов;

- машинист портального крана 4-6-го разрядов;

- маляр судовой 2-4-го разрядов;

- чистильщик (пескоструйщик, дробеструйщик) 2-4-го разрядов;

- сборщик-достройщик судовой 4-5-го разрядов;

- столяр судовой 2-4-го разрядов.

АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203

Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1)

Е-mail: oup@ashipyards.com

www.admship.ru