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Общество10 ноября 2021 10:17

Что строят на Адмиралтейских верфях: Супертраулеры и платформа для Ледовитого океана

В связи с высокой загрузкой предприятие открыло вакансии по самым востребованным судостроительным специальностям
Оксана Никулина
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Со стапелей завода сошло уже более трех тысяч кораблей. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Со стапелей завода сошло уже более трех тысяч кораблей. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

В начале ноября первое промышленное предприятие Петербурга отпраздновало свой 317-й день рождения. В четвертый век своей истории Адмиралтейские верфи вступили безусловным отечественным лидером в сфере надводного судостроения и подводного кораблестроения. Суда и корабли, построенные на предприятии, покоряют Северный полюс и проводят научные исследования в Антарктиде, занимаются промыслом и защищают морские границы государств. С момента основания и до наших дней со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов. Среди них первый отечественный пароход «Елизавета», первый в мире мореходный миноносец «Взрыв», корвет «Витязь», прототип эскадренных броненосцев «Петр Великий», легендарный крейсер «Аврора» и крупнейший в истории отечественного кораблестроения линейный корабль «Гангут». Впереди не менее амбициозные планы по строительству.

Стройки нового века

Адмиралтейские верфи были основаны еще Петром I вскоре после закладки Петербурга и за годы своего существования выпускали суда почти всех видов: и деревянные корабли, и броненосцы, и ледоколы, и подводные лодки, и танкеры. Сегодня верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Здесь строят действительно уникальные суда. Так, в прошлом году с Адмиралтейских верфей на воду была спущена всесезонная самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Уникальное научное судно сможет бороздить арктические воды без помощи ледокола. Эта дрейфующая лаборатория позволит ученым возобновить комплексные исследования в Заполярье - раньше им приходилось разворачивать обитаемые станции на льдинах. На борту судна будет до 20 лабораторий различного назначения, экипаж составит 14 человек, а разместить на нем можно 34 ученых.

Сейчас на верфях в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. В сентябре Адмиралтейские спустили на воду четвертый из десяти рыбопромысловых траулеров «Капитан Мартынов» и в этом же месяце заложили новый большой морозильный рыболовный траулер «Механик Щербаков». А вообще портфель заказов (как гражданских, так и военных) на предприятии сформирован до 2024 года, и верфи активно набирают работников, чтобы выполнить задачи в срок.

Кадров много не бывает

Сегодня на верфях трудится более 8 тысяч человек. Благодаря планомерной работе по подбору и подготовке кадров острой нехватки специалистов предприятие не испытывает, но при этом регулярно набирает работников - высококвалифицированных представителей судостроительных и машиностроительных профессий, а также талантливых конструкторов и технологов. Прежде всего на предприятии ждут опытных специалистов. Но и молодежи, которая хочет учиться и зарабатывать, здесь рады. Как показывает практика, адмиралтейская школа всегда является гарантией мастерства и профессионализма.

У работников предприятия есть выбор - совершенствоваться в своей сфере, со временем став специалистом на вес золота, или подниматься по карьерной лестнице и двигаться к руководящей должности. Сегодня каждый адмиралтеец имеет возможность развивать свою карьеру. Сотрудничество верфей с ведущими высшими и средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга - Государственным морским техническим университетом, Петровским колледжем, Колледжем судостроения и прикладных технологий - позволяет достигнуть высокой квалификации и профессионального мастерства работников предприятия.

Сотрудников здесь ценят и, помимо достойной зарплаты, предлагают ряд дополнительных бонусов. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Сотрудников здесь ценят и, помимо достойной зарплаты, предлагают ряд дополнительных бонусов. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Люди - главная ценность

На Адмиралтейских верфях всегда придерживались позиции, что люди - главная ценность предприятия, поэтому и к сотрудникам здесь отношение особое. По уровню средней заработной платы верфи сегодня одни из лидеров среди промышленных площадок судостроительной отрасли. Работники в месяц получают от 95 тысяч рублей. Кроме этого, им полагается много бонусов: дотации на питание, дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за тяжелые условия труда. Иногородние сотрудники получают компенсацию проезда до Петербурга и возмещение затрат за проживание в общежитии.

Социальный пакет адмиралтейцев - это две заводские базы отдыха на Карельском перешейке, детский оздоровительный лагерь в поселке Сиверский, заводские столовые, спортивный клуб «Адмиралтеец». Работники верфей имеют возможность заниматься в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных комплексах на территории предприятия.

Еще одна уникальная фишка крупного промпредприятия - один из лучших в городе медицинских центров, в котором поправить свое здоровье могут не только сотрудники Адмиралтейских верфей, но и члены их семей. Возможности центра позволяют в полном объеме проводить амбулаторное лечение пациентов. Пройти обследование можно в том числе и на высокоточном инновационном оборудовании. Адмиралтейцам медицинская помощь доступна в рамках добровольного медицинского страхования, а на некоторые услуги действуют скидки. Впрочем, не только медцентр, но и все социальные объекты предприятия обслуживают работников верфей и членов их семей на льготных условиях, с существенными скидками.

Достойный уровень

Адмиралтейцы трудятся в комфортных условиях. Работа в судостроении нелегкая, но физический труд облегчает множество различных решений и инструментов. Работать в целом комфортно: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, соблюдение всех санитарных норм и требований. На Адмиралтейских верфях по плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства: строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S. А это значит, что самые тяжелые и сложные процессы берут на себя техника и компьютеры.

КОНКРЕТНО

Кого ждут в команду?

Для наращивания темпов строительства верфям требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей. Сейчас на предприятии открыты следующие вакансии:

- сборщик корпусов металлических судов 4-6-го разрядов;

- слесарь-монтажник судовой 4-5-го разрядов;

- трубопроводчик судовой 4-5-го разрядов;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6-го разрядов;

- стропальщик 4-6-го разрядов;

- машинист портального крана 4-6-го разрядов;

- маляр судовой 2-4-го разрядов;

- чистильщик (пескоструйщик, дробеструйщик) 2-4-го разрядов;

- сборщик-достройщик судовой 4-5-го разрядов;

- столяр судовой 2-4-го разрядов.

АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203

Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1)

Е-mail: oup@ashipyards.com

www.admship.ru

БИЗНЕС-ПРЕСС