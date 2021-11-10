Двухлетние четверняшки из Петербурга стали звездами ТикТока и зарабатывают на всю семью

В семейный кошелек четверняшки приносят 40-50 тысяч рублей в месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если дети - цветы жизни, то семье Морозовых выпал настоящий джекпот, их четверняшки - это денежное дерево. Главное - не забывать это шумное, озорное дерево вовремя кормить кашей, купать и укладывать спать. Сейчас двухлетние малыши приносят в семейную копилку от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. И все благодаря социальным сетям, которые активно ведут их родители. Карапузы буквально покорили TikTok, собрав уже почти 400 тысяч подписчиков! Журналисты «КП» в Петербурге» отправились к малышам домой, чтобы узнать, чем они покорили публику, и как живет семья, где так много маленьких детей…

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-ДОЧКА

Чтобы найти на лестничной клетке квартиру Морозовых, экстрасенсом быть не нужно. Прямо перед их дверью выстроился целый автопарк: четыре маленьких велосипеда, несколько самокатов и коляска. Из-за двери уже доносятся веселые визги.

Собрать всех непосед в кучу - непростая задача Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все вещи и сумки сразу убирайте в шкаф! - с порога предупреждает отец большого семейства Виталий. - У нас Марк очень любопытный, может заинтересоваться.

Марк, самый младший, пятый ребенок в семье, тут же ползет на встречу гостям, из-за его спины выглядывают восемь любопытных недоверчивых глаз - это четверняшки Богдан, Рома, Леша и Диана.

- Марк самый оптимистичный, - с улыбкой рассказывает мама детишек Оксана. - Мы иногда шутим, что он у нас растет, как сорняк. Ему еще и годика нет, но Марк очень самостоятельный парень.

Собрать всю семью в кучу для общего кадра, оказывается, не так просто. Кто-то стесняется незнакомцев и прячется за папину спину, кто-то бегает за любимым мячиком, вдруг заберут, а кто-то уже пошел пакостить, пока родители отвлеклись.

Родители шутят, что младший их сын Марк растет «как сорняк» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вот примерно так мы тиктоки и снимаем, - вздыхает Оксана. - Они у нас камеры не боятся, любят потом на экране себя разглядывать. Не поверите, но первая их профессиональная фотосессия состоялась, когда мы еще лежали в роддоме. Уже тогда нами заинтересовались журналисты, ведь четверняшки - редкий феномен.

Пока мама отвлекается на разговоры, малышами занимается папа. В руках главное оружие - книга с картинками.

- Как разговаривает собачка? - спрашивает папа.

- Гав! - хором отвечают сразу четыре маленьких рта.

Главный чтец в семье - папа, многие сказки он уже знает наизусть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читает сказки Виталий уже как профессионал. Именно он каждый день укладывает четверняшек спать, пока Оксана укачивает маленького Марка. У каждого в доме есть свое полноценное спальное место.

- Они как-то сами распределили, кто и где спит, даже без драк обошлось, - смеется Виталий. - Конечно, прибегают периодически ночью к нам в кровать, но сейчас все реже. Рома, например, спит крепче всех, к нам не бегает.

ГЛАВНЫЙ СТРАХ - ТИШИНА

У каждого малыша уже проявляется свой характер. Родители даже начали строить догадки, кто же кем станет в будущем. Диане, которая пока безудержно кружится на домашней качели, пророчат медицинское будущее. Возможно именно она пойдет по стопам Оксаны, которая до беременности была операционной медсестрой.

Маленькие непоседы постоянно удивляют родителей своими шалостями, но именно это так нравится публике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Рома и Диша у нас интеллектуалы, - с гордостью говорит Оксана. - Мы занимаемся с детьми с помощью специальных развивающих карточек, именно они первыми начали все запоминать и больше болтать.

В это время по квартире с игрушечным котом на поводке прогуливается Богдан. По мнению родителей, он будущий сердцеед.

- Это какой-то кошмар! Он еще такой малыш, а уже стреляет глазками в красивых девочек на площадке, - удивляется мама. - Мы как-то на отдыхе со слезами и криками утаскивали его с пляжа, потому что там ему ну очень сильно приглянулась девочка, не хотел уходить.

Последнему карапузу Леше пророчат спортивное будущее, он мячик из рук не выпускает вообще, даже на семейной фотографии остается с ним в руках. Хоть четверняшки и разнятся характером, кое-что общее у них все же есть - любовь к шалостям и пакостям.

Большой интерес у малышей вызывает посудомоечная машина, каждое утро помощники прибегают ее разбирать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Главный наш страх - это тишина, - делится Оксана. - Если в доме становится тихо, значит что-то происходит неладное. Так недавно мы были на даче, слышим, что они все замолкли, приходим, а они заняты - разбирают камин. Повытаскивали остывшие угольки, сами все обмазались сажей, еще и вокруг все замарали. Отмывали долго.

Вот и во время нашего прихода дети на месте сидеть не стали. Стоило только маме открыть посудомоечную машину, как все помощники тут же сбежались на кухню.

- Это уже наш ежедневный утренний ритуал. Пока я накладываю кашу, они начинают вытаскивать всю посуду из машинки, - рассказывает Оксана. - Тут главное перед их приходом успеть вытащить все острое и колющее, но мы уже привыкли.

Каждый из малышей уже выделяется своим характером Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

САМИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЕДУ

Четкого разделения обязанностей в семье нет. Кто что успел, тот то и сделал. На помощь Морозовым пришла бабушка - мать Оксаны, она живет с ними пять дней в неделю, два оставшихся дня - ее заслуженные выходные. Самим родителям отдыхать некогда, единственное, что выбила себе Оксана - это обеденные прогулки с Марком, теперь это ее личное время.

- Пока я гуляю с Марком, столько всего успеваю сделать, - шепотом говорит Оксана. - Могу и с подругами поболтать, и на сообщения подписчикам поотвечать, в это же время монтирую видео.

Всеми аккаунтами в семье занимается мама, она здесь и за оператора, и за сценариста. Помогает ей главный идейный вдохновитель племянница Наталья.

За соцсети в семье отвечает Оксана, тиктоки она снимает, не отвлекаясь от домашних дел Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Именно Наташа предложила завести страницу в Инстаграме, когда четверняшки были еще совсем маленькие, - вспоминает Оксана. - Ее же идея была и с ТикТоком. Она нам сильно в этом плане помогает, да и постоянно придумывает что-то новое. Мы, конечно, прибылью с ней делимся, ведь тратится столько сил и времени.

Деньги, которые Морозовы получают благодаря рекламе в своих соцсетях, составляют немалую часть их бюджета.

- Мы оба сидим в декрете, муж, правда, иногда подрабатывает, но все же у нас пять детей, а значит, нужно много денег и нервов, - говорит Оксана. - В ТикТоке рекламу покупают не так активно, а вот Инстаграм приносит хороший доход, но хотелось бы, конечно, еще больше. Вообще, реклама моей мечты - это бартер с каким-нибудь спа-отелем, было бы шикарно.

По бартеру Морозовы работают не так часто, а вот оплачиваемая реклама выходит … раз в месяц. Один пост стоит 7100 рублей, серия сторис - 5100 рублей. В общей сложности в месяц таких реклам выходит около 8, а это уже от 42 до 50 тысяч рублей.

Капризничают ребята редко, на это у родителей бы уже не хватило нервов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если говорить условно, то денег, которые приходят с соцсетей, хватает на еду, - говорит Оксана. - А едим мы много… Например, утром это традиционно трехлитровая кастрюля каши. Если я готовлю яичницу, то уходит сразу весь десяток, если готовим мясо, то не меньше килограмма.

Своим секретом успеха Морозовы считают четверняшек, без них не то что подписчиков, но и блога бы не было. Самое популярное видео с их участие набрало почти 5 миллионов просмотров. В нем Морозовы показывают, как путешествуют всей семьей.

- Для нас это уже привычно. Путешествуем мы только на машине, поезд даже не рассматриваем, там же из-за нас такой переполох будет, а для самолета у нас недостаточно взрослых, - делится Оксана. - Плюс ко всем, во всех путешествиях с нами овчарка Марса.

Две собаки и коша - полноценные члены большой семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромная овчарка живёт в той же трехкомнатной квартире, рядом с ней бегают еще одна маленькая собачка и любимица кошка. Карапузы животных не боятся, Марса так вообще служит у них своеобразной подушкой - укладываются на нее по очереди и веселятся.

- Наши подписчики очень любят, когда мы снимаем видео с четверняшками и Марсой, - говорит Оксана. - Еще людям нравится наблюдать за нашей жизнью, наверное, поэтому они в наши аккаунты и приходят. Некоторые обращаются за советами, особенно те девочки, что ждут двойняшек или тройняшек и немного побаиваются. Опытные мамы наоборот любят делиться советами, к которым мы часто прислушиваемся.

Так и проходят дни в многодетной семье с пятью карапузами. Не успела мама рассказать, что малыши редко дерутся, как те не поделили качели и бросились в слезы, пришлось бежать успокаивать. Скучать Морозовым некогда.