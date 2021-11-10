Не только черный перец: Петербургские ученые назвали еще два природных вещества, способных защищать от коронавируса

От коронавируса способны защищать вещества, содержащиеся в обычных приправах - но есть их ложками в надежде укрепить иммунитет ученые категорически не рекомендуют. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Петербургские ученые из НИИ цитологии РАН выяснили, что вещество, содержащееся в обычном черном перце, способно защищать клетки человеческого организма от коронавируса. Но не нужно бросать все дела и бежать в магазин за приправой – наука, как это всегда и бывает, работает куда тоньше.

Как рассказала «КП-Петербург» главный научный сотрудник Института цитологии Ольга Остроумова, необычные свойства удалось обнаружить у вещества под названием пиперин – он придает перцу специфический жгучий вкус.

Главное свойство пиперина - способность блокировать проникновение вируса в клетки человеческого организма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пиперин, по нашим данным, мешает вирусу проникать в клетки и тем самым препятствует заражению, - объясняет ученый. – Но надо понимать: для того, чтобы это открытие как-то использовать, разрабатывать на основе этого вещества биологически активные добавки или даже полноценные лекарства, нужны дополнительные исследования. Пока что мы экспериментировали только «в пробирке», с уникальными бесклеточными системами, а наши коллеги из НИИ Пастера - с клетками эпителия почки зеленых мартышек. Это стандартная тест-система, на которой отрабатывают действие различных противовирусных препаратов.

Пиперин показал высокую эффективность – выяснилось, в частности, что он способен полностью уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 и лишать его возможности давать «вирусное потомство». Правда, для этого требуются очень высокие концентрации вещества – достичь их «в быту» просто не выйдет. Ну или придется поглощать черный перец столовыми ложками – а тут уже можно заиметь проблемы со здоровьем и помимо COVID-19. Так что не верим громким заголовкам и верим в отечественную науку.

Ну а самое интересное, что пиперином список природных веществ, способных защищать человеческие клетки от SARS-CoV-2, не исчерпывается.

Впрочем, все это пока - только перспективные разработки. А чтобы защититься от COVID-19 здесь и сейчас, существует вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Индийские ученые, к примеру, обнаружили, что тот же пиперин хорошо работает против нового коронавируса в сочетании с куркумином – он входит в состав, к примеру, корня куркумы, - констатирует Ольга Остроумова. – Мы же в ходе экспериментов на бесклеточных тест-системах выявили защитные свойства у алкалоида под названием таберсонин – в природе он содержится в кустарнике катарантусе розовом, растущем на Мадагаскаре.

Как бы то ни было, между новым открытием и его реальным применением на практике пройдет несколько лет. Правда, по словам Ольги Остроумовой, есть шансы на то, что процесс замет меньше времени, чем обычно, потому что и пиперин и куркумин и таберсонин – вещества, уже давно известные человеку и хорошо им изученные.