«Ставьте прививку! Но пока не ставьте»

Прививка от коронавируса как самоцель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Я не антипрививочник. У меня другая беда - я ЧДБ, как клеймили меня еще в детской поликлинике. Прошло почти сорок лет, а часто длительно болеющей я так и осталась. Только вот к беспросветной ОРВИ с годами прицепилось еще несколько хронических проблем. Тонзиллит, остеохондроз, варикозное расширение вен, полип желчного пузыря - меня, конечно, проще сдать на опыты, но и туда, боюсь, уже не берут без вакцинации.

За все это время COVID-19 я не болела, и как только пришло время ставить прививку, отправилась проторенной дорожкой к терапевту. Это было почти год назад.

- Давайте сделаем УЗИ правого предплечья, где у вас подкожное образование, сдадим анализы и повторим КТ, которое показало увеличенный тимус. Пока с прививкой нужно повременить...

Человеку не только с неустойчивым иммунитетом, но и, видимо, психикой, перестраховка медика колокольным звоном раздалась у меня в голове. «Есть опасность?»

Следующие недели мое утро начиналось не с кофе. Бесконечная сдача крови, запись на прием к разным специалистам, визиты к онкологам, гастроэнтерологам, сосудистым хирургам. Но раз я это пишу, вы уже можете догадаться, что в какой-то момент все пошло не по плану - я до сих пор не привилась. Результаты анализов смутили и моего лечащего врача. Поэтому вакцинироваться «вот прямо завтра» он снова не рекомендовал. На этот раз из-за неведомого пока воспалительного процесса. На дворе ноябрь, Петербург в плену QR-кодов, а начальник грозно занес руку с паркера над приказом о моем увольнении из-за «нежелания вакцинироваться». Вопрос возник сам собой: «Доктор, а вы мне дадите медотвод?» Но для медотвода букета моих «недоболезней» оказалось недостаточно. Вот был бы хотя бы отек Квинке - без вопросов!

- Получается, с прививкой мне снова повременить?

- Получается…

- И медотвод мне не полагается?

- Не полагается.

Дальше вопросы «А что я скажу директору?» «Как вообще сейчас жить без QR-кода?» и так далее я задавала уже в воздух. Впереди очередной курс лечения, на который я потрачу треть месячной зарплаты за работу, которая у меня пока есть, и с нетерпением буду ждать очередных результатов анализов. Таких, которые позволят мне вакцинироваться и получить QR-код, ведь без него я не могу теперь попасть даже в бассейн. А он мне, человеку с остеохондрозом позвоночника, необходим точно также, как «Спутник V».

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