Их сон сторожат пингвины и волки: Кто покоится на самом загадочном кладбище Петербурга

Комаровское кладбище - некрополь советской и российской интеллигенции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург - город не только культурный и красивый, но еще и мистический: это здесь в особняке Брусницыных хранится зеркало Дракулы, по Михайловскому замку бродит призрак императора Павла, а улицы пугает оживший Медный всадник. Но куда мистичнее петербургские кладбища. И если о литераторских мостках известно всем, то на Комаровском погосте бывали немногие. «Комсомолка» отправилась на место, где покой нашли многие известные литераторы, артисты и художники.

Время для визита на погост мы выбрали самое колоритное - середину осени. На небе - тяжелые тучи, сквозь которые изредка пробиваются слабые лучи тусклого солнца. Морось. На деревьях сиротливо висят последние листья.

Погост в Комарово располагается рядом с заказником «Озеро Щучье». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подъезжаем к Комарово. Неожиданно распогодилось. Надолго ли? Останавливаемся перед Комаровским кладбищем. Погост располагается рядом с заказником «Озеро Щучье», вокруг - густой хвойный лес, пышные ели попадаются и среди могил. Кладбище совсем небольшое, насчитывает около 200 захоронений: вдоль и поперек его можно обойти буквально за пять минут.

О том, что здесь покоятся Анна Ахматова, Даниил Гранин, Жорес Алферов и Андрей Краско, мы, конечно, знали. Но столько могил знаменитостей в одном месте - это невольно удивляет.

Почему именно Комаровское кладбище стало некрополем советской и российской интеллигенции? Погост появился здесь еще в начале прошлого века. После революции территория стала частью независимой Финляндии, однако кладбище продолжали использовать. По итогам Зимней войны поселок вновь стал советским. А после Великой Отечественной войны здесь стали появляться дома творчества, а деятели искусства и науки, получая в Комарово дачи, переезжали в поселок.

Единственная живая душа, которую встречаем на Комаровском, - 50-летний Слава. Последние десять лет он здесь и сторож, и дворник, и мастер на все руки. В момент нашего знакомства мужчина собирает опавшую листву и ветки в садовую тачку.

- Финских захоронений здесь уже не осталось. Теперь тут не хоронят простых людей - ученые, писатели, режиссеры, художники. Каждый памятник уникален: обелиски, индийские божества и даже пингвин, - рассказывает Слава. - Каждое надгробие здесь «говорящее» - сразу понятно, чем покойник занимался при жизни.

Нагрузив тележку, Слава покатил ее в сторону бытовки. А мы отправляемся на экскурсию.

Могилу Анны Ахматовой видно издалека. Памятник представляет собой стену высотой в человеческий рост, огибающую захоронение буквой «Г», и массивный, но скромный крест. Создан мемориал по проекту архитектора Смирнова.

Могила Анны Ахматовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Камень для него привезли из Псковской области. На могиле поэтессы лежат свежие цветы.

Скульптурная композиция легендарному физику Жоресу Алферову символизирует луч света, проходящий через темную материю. На каменной глыбе изображена медаль, похожая на нобелевскую, только с профилем не Нобеля, а самого ученого.

Могила Жореса Алферова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, закрытый конкурс на создание этого памятника организовал фонд «Сколково» - при жизни Жорес Алферов занимал должность сопредседателя этой организации.

Самый необычный памятник - двухметровый каменный пингвин, печально склонивший голову над могилой.

Могила Алексея Трешникова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под ним покоится исследователь Арктики и Антарктики Алексей Трешников.

Могилу певицы из группы Аtlantida Project Александры Соколовой охраняет то ли голубая собака, то ли волк, свернувшийся калачиком.

Могила певицы группы Аtlantida Project Александры Соколовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместо надгробной плиты - необычная конструкция, напоминающая оленьи рога. Они обвешаны разноцветными ленточками, бусами и ловцами снов.

Владимир Лившиц был известным востоковедом - специалистом по иранским языкам. Его могилу венчает обелиск с древними письменами.

Могила Владимира Лившица. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А КТО ЕЩЕ?

- Архитектор и почетный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов ушел из жизни в январе 2021 года. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. За свои 70 лет Даянов успел спасти множество памятников архитектуры от разрушения.

- Захоронение актера Андрея Краско венчает простой памятник. Единственная необычная деталь - крест: он установлен не рядом с могилой, а у дерева, которое растет на другой стороне тропинки.

- Памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину не выглядит броским. Главное, что выделяет могилу автора «Блокадной книги» и его жены Риммы Майоровой, ушедшей из жизни на 13 лет раньше супруга, - большое количество свободного пространства вокруг.