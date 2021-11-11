Праправнук Достоевского: В школе классиков читал чисто для галочки

Алексей с детства увлекался парусным спортом, а сейчас работает на флоте Валаамского монастыря.

«НОШУ БОРОДУ, ПОТОМУ ЧТО ЛЕНЬ БРИТЬСЯ»

- Алексей Дмитриевич, знаю, что вы работаете на Валааме. А что вы там делаете?

- Работаю на флоте Валаамского монастыря капитаном маломерного судна. Почему решил связать с этим жизнь? В детстве занимался парусным спортом. По образованию я филолог, преподаватель английского и немецкого, но я сразу знал, что по профессии работать не буду.

- Как окружающие реагируют на вашу фамилию?

- Очень забавно, когда сотрудники ГИБДД останавливают и спрашивают: «Родственник?» Я говорю: «Да». Они улыбаются и желают счастливого пути. А так стараюсь особо не разливаться соловьем, какая у меня фамилия.

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского.

- Вы, как и Федор Михайлович, носите бороду. Это дань уважения?

- Если бриться, то делать это ежедневно. А мне лень! Так удобнее, да и зимой теплее.

- Расскажите о своей семье.

- Моя супруга Наталья - профессиональный портной. Мастерица, много что делает руками: шьет, вяжет, изготавливает украшения ручной работы. У нас четверо детей. Старшая, Анна, художник-мультипликатор. Средняя, Вера, связала свою жизнь с музыкой - окончила училище имени Римского-Корсакова, играет на домре. Мария еще учится в школе - она увлечена биологией, химией, ботаникой. Федор - самый младший, ему одиннадцать лет, ходит в музыкальную школу на ударное отделение. Играет на ксилофоне, виброфоне. Любит шахматы.

- Ваши дети понимают, кто они такие?

- Да, вполне. Не знаю, какой отпечаток на их жизнь это накладывает. И не хочу знать. Ну а что я буду мучить их, может, это сокровенное.

- А что-то рассказываете о Достоевском?

- Ничего не рассказываю. Поскольку мы живем в парадигме Достоевского, берем, например, Федю на литературные чтения в Старую Руссу. Так и меня с детства отец брал с собой. Я игрался на травке и параллельно слушал умных дяденек и тетенек.

«НЕ ВЕЗЛО ЕМУ С БАБАМИ»

- Как узнали, что вы потомок великого русского писателя?

- Это было в первом-втором классе. У учителей не было никакого особого отношения ко мне из-за этого факта моей биографии. Единственное, учительница русской литературы, ныне уже покойная, была ко мне слишком требовательна. Она любила наш русский декаданс, а Федора Михайловича ей было тяжело понять. Она была ко мне излишне придирчива. Но я тоже повод давал. Например, писал сочинения и не сдавал их. Почему? Не понимал, по каким критериям будут оценивать мои мысли. Считал это чем-то интимным. Честно читал школьную программу сугубо для галочки. Но потом, позже, к этим книгам вернулся.

- Ваше отношение к Достоевскому как к писателю сложилось сразу или постепенно?

- В его произведениях настолько глубокий контекст, что чем больше у тебя жизненного опыта, тем больше ты для себя в них открываешь. Но я не только читаю его книги, еще и изучаю родословную, окружение писателя, то время. Для меня важно, чем жил автор, каких взглядов он придерживался, когда писал этот текст. Достоевский в отрыве от собственной биографии кажется странным. Вот как понять образ инфернальных женщин в его книгах, не зная его биографии?

- Вы про Аполлинарию Суслову, с которой у вашего прапрадеда был роман? Ее ведь считают прототипом Полины в романе «Игрок» и Настасьи Филипповны в «Идиоте».

- Это чудовищная девица. Она его (Федора Достоевского. - Прим. ред.) истрепала беспощадно. Он был крайне одинок в то время, так как похоронил брата, который был его лучшим другом. Да и вообще, он с каторги вернулся глубоко больным человеком. Их роман продлился несколько лет, она его мучила страшно, а потом вышла замуж за Василия Розанова ( писатель Серебряного века, философ - Прим. ред.). Как у нас говорят в народе: ну не везло ему с бабами! Но в итоге-то повезло, встретил Анну Григорьевну (вторая супруга Федора Михайловича Достоевского - Прим. ред.).

«ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ПЕРЕСТАЛ ЖИТЬ В ДОЛГ»

- Что-то общее с Федором Михайловичем в себе замечали?

- Тоже курю. Определенный азарт во мне тоже есть. Понимаете, Достоевский не был бы тем писателем, каким мы его знаем, если бы не был такой страстной натурой. Ему необходимо было все в себе проживать. Фантазией обладал чрезвычайной, имел огромный жизненный опыт. Вообще был тонким психологом и психоаналитиком. Изучением его творчества занимаются не только филологи, но и врачи, юристы и многие другие. Я стараюсь бывать на конференциях. Психиатр Николай Богданов, хороший друг нашей семьи, изучал творчество Достоевского. Он разгадал Ставрогина из «Бесов». Сказал, что это типичный шизофреник. И другие специалисты с ним согласились. Удивительно, насколько Федор Михайлович смог точно описать душевнобольного человека, ведь тогда психиатрия была в зачаточном состоянии. Поэтому ему никто не мог рассказать характер и течение болезни.

- Есть ли в семье какие-то вещи Достоевского?

- Нет, ну что вы. Что-то было утрачено, а все, что было у Анны Григорьевны в Москве, послужило основой мемориального музея. Например, Евангелие Достоевского, которое по мужской линии передавалось, лежит в Ленинке. Достоевский только последние два года жизни почувствовал хоть какой-то достаток. Если так можно сказать, перестал жить в долг.

Дети Алексея тоже творческие. Старшая дочка Анна — художник-мультипликатор, а младший сын Федя ходит в музыкальную школу. Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы была возможность задать Федору Михайловичу один вопрос, что бы вы у него спросили?

- А что там, за гранью нашей земной жизни?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правнук Дмитрий ДОСТОЕВСКИЙ:

Я азартен и много курю - это от Федора Михайловича

76-летний отец Алексея тоже ответил на несколько вопросов «КП» и рассказал, какие черты знаменитого предка унаследовал.

- Дмитрий Андреевич, каково быть представителем рода Достоевских?

- Надо прожить две жизни. Одну - свою, вторую - посвященную великому предку.

- Правда, что у вас более двадцати профессий?

- Да, когда трудовая книжка оказалась у меня в руках, я обнаружил в ней более двадцати записей. В юности после школы мне захотелось «окунуться в гущу жизни» и все уметь. Благо везде висели объявления «Требуются…». Мерилом перехода к другой профессии было ощущение, что достиг достаточного умения в предыдущей. У меня была тяга к технике и одновременно к искусству, поэтому и профессии были полярны. Например, работал модельщиком на номерном заводе. Изготавливал образцы, по которым идет дальнейшая сборка. Потом освоил ремесло алмазчика - наносил рисунки алмазных граней на хрустальные вазы.

- От кого узнали, что вы потомок самого Федора Михайловича?

- Не помню, когда мне сказали, но запомнил окончание фразы: «...только поменьше об этом говори». Ведь тогда Достоевский слыл «архискверным», по выражению Ленина, и контрреволюционным. В нашем литературном кабинете в школе висели портреты писателей, но моего прадеда среди них не было.

- Вам вообще нравится то, что писал ваш прадед?

- Произведения классиков, на мой взгляд, не определяются понятиями «нравится» и «не нравится» - их надо читать. Да, в юности я во многом не соглашался с Достоевским. Мне казалось, что он слишком очерняет человека, ведь я был советским гражданином, идущим к светлому будущему. Однако, обретая свой опыт жизни, поверил ему, понял, что его романы - это предупреждение от падения в пропасть.

- То, что вы потомок такого человека, вам помогает или, наоборот, вредит?

- Стараюсь как можно дольше при знакомстве не говорить, что я потомок великого человека. Ведь если признаюсь, то на меня иначе могут смотреть, и это затруднит общение. С другой стороны, моя громкая фамилия открывает мне новые двери. Я объездил всю Европу по делам, связанным с творчеством Достоевского, не потратив ни копейки. Познакомился с известными людьми, например с нашим президентом.

- В одном из своих интервью вы рассказывали, что с Федором Михайловичем похожи тем, что оба темпераментные и незлопамятные. А какие еще у вас общие качества?

- Тут надо признать, что мы наследуем как хорошие, так и плохие качества предков. Я азартен и много курю - это, несомненно, от Федора Михайловича.

- Федор Михайлович был сладкоежкой, ему нравилось пить пиво. А что еще он любил из еды?

- Из пищевых предпочтений у его было ежедневное питие кофе или чая, причем покрепче. Ночью, когда сидел один в кабинете, он заваривал чай собственноручно, крепости близко к тюремному чифирю.

- А вы что-то пишете?

- Пишу прозу - маленькие рассказики. Сейчас тружусь над мемуарами. Появилась возможность их напечатать.

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