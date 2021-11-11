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Звезды11 ноября 2021 11:54

Строгое детство, смертный приговор и две несчастные любви: Небанальная биография Федора Достоевского

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения автора «Игрока», «Идиота» и «Преступления и наказания»
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
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11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского.

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского.

Родился Федор Михайлович в 1821 году в Мариинской больнице для бедных в Москве. Его отец - Михаил Достоевский - представитель некогда знатной дворянской семьи, работал там штаб-лекарем. Мать - Мария Нечаева - занималась хозяйством.

«По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив - и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал...» - так позже рассказывал Достоевский своему биографу.

Семья будущего писателя была не богатая, но трудолюбивая. Дома у них все было по расписанию и подчинено отцовской службе. По воскресеньям и на праздничную литургию они ходили в больничную домовую церковь. Ежегодно ездили с Марией Федоровной в лавру.

«Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня», - благодарно писал Федор Михайлович.

Его образованием сначала занимались родители. Мать учила его читать. Главная книга для этого занятия у всех детей Достоевских была «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета». Отец учил их латыни.

«Братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол... Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив... При малейшем промахе со стороны братьев отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания», - писал брат Федора Достоевского Андрей.

Такой портрет писателя создал художник Василий Перов – тогда автору знаменитых романов был 51 год. Источник: Википедия.

Такой портрет писателя создал художник Василий Перов – тогда автору знаменитых романов был 51 год. Источник: Википедия.

В 18 ЛЕТ ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ

Детям в семье Достоевских преподавали русский и французский языки, арифметику, географию, Закон Божий. Затем Федор со старшим братом поступил в частный пансион Леонтия Чермака - в Москве он считался одним из лучших частных учебных заведений. Жили они по расписанию: в шесть утра подъем (зимой на час позже), в семь - молитва и завтрак, в восемь - начинаются уроки. В полдень все шли на обед. Потом снова занятия. В шесть вечера чай, в семь - повторение уроков с надзирателями. Ужин был в девять часов. После него - молитва и сон. Денег на учебу двух сыновей отцу семейства не хватало. Им помогала тетка со стороны матери, чей муж был богатым московским купцом.

После окончания пансионата в 1837 году Федор поступает в Инженерное училище в Петербург. В этот же год его мама умирает от чахотки. А еще через два года - отец. Его, якобы, убили крестьяне, но до сих пор на этот счет ходят легенды.

В 18 лет Достоевский остается круглым сиротой. С этого времени у него начинается самостоятельная и неподконтрольная жизнь. Он начинает писать свои первые произведения: драмы «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель».

Окончив училище в 1843 году, его зачисляют полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Но в этом статусе он пробудет всего год и подаст в отставку, чтобы посвятить себя литературе.

«КАК ДОРОГА КАЗАЛАСЬ ЖИЗНЬ!»

1844 год - важный для писателя. Он пишет роман «Бедные люди», который приносит ему признание. Казалось бы, дальше его ждет еще больший успех, но судьба распоряжается иначе. В 1849-м из-за публичного чтения запрещенного цензурой письма Белинского к Гоголю Достоевского и его товарищей арестовывают и приговаривают к казни.

«На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго, - вспоминал писатель. - Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня!», - так свои ощущения Достоевский описал в монологе князя Мышкина в романе «Идиот».

В письмах Достоевский жаловался, что Аполлинария Суслова бесконечно упрекала его тем, что он недостоин ее любви. Источник: Википедия

В письмах Достоевский жаловался, что Аполлинария Суслова бесконечно упрекала его тем, что он недостоин ее любви. Источник: Википедия

С 1850 по 1854 год писатель отбывает наказание в Омске, а потом его отправляют в седьмой линейный сибирский батальон в Семипалатинск. Здесь он знакомится с будущим другом, этнографом Чоканом Валихановым, и с будущей женой - Марией Дмитриевной Исаевой. Они прожили в браке семь лет, но эти отношения не принесли писателю счастья.

«О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), - мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу», - писал Достоевский барону Врангелю.

Расцвел и запылал страстью Достоевский, когда начал встречаться с малоизвестной писательницей Аполлинарией Сусловой, будучи в браке с Марией Дмитриевной. Они вместе много путешествовали по Европе, проводили время в казино. Все это закончилось через три года. Девушка остыла к писателю и только морочила ему голову, с чем Достоевский мириться не хотел.

«Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям, - писал Достоевский в письме к Надежде Сусловой - сестре Аполлинарии. - Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно».

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ НЕ ВЫДЕРЖИМ ЭТОГО ГОРЯ»

Пока тянулись отношения с Аполлинарией, умирает Мария Дмитриевна, а следом и брат Достоевского - Михаил. Писатель чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Он проигрывает деньги, влезает в долги… И начинает писать роман «Преступление и наказание». Следом - «Игрок». Работа над ним в 1866 году и познакомила Достоевского со второй женой Анной Григорьевной Сниткиной. Девушка пришла к нему на работу стенографисткой.

Для Анны Григорьевны это была первая работа и большая ответственность. К тому же она знала Достоевского с детства: он был любимым писателем ее отца. Да и сама она восхищалась его произведениями и плакала, как она пишет в своих воспоминаниях, над «Записками из Мертвого дома».

«При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, -рассказывал Достоевский, - хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти... Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть, и любить она умеет».

Анна Сниткина пришла к писателю стенографисткой, а когда книга была почти готова – между ними завязался роман. Источник: Википедия

Анна Сниткина пришла к писателю стенографисткой, а когда книга была почти готова – между ними завязался роман. Источник: Википедия

Через месяц после их знакомства Федор Михайлович признается Анне в любви и предлагает быть его женой. Она соглашается. После свадьбы они уезжают за границу, чтобы не потерять все деньги, полученные за роман «Преступление и наказание».

В феврале 1868-го в Женеве рождается их первая дочь Соня. По воспоминаниям Анны Григорьевны, Достоевский «оказался нежнейшим отцом»: помогал ей купать, пеленать и укутывать малышку. Но наслаждаться отцовским счастьем пришлось недолго: через три месяца девочка умерла от простуды.

«Отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя», - отмечала Анна Григорьевна в своих мемуарах.

Уже через год, в 1869 году, на свет появится вторая дочь Достоевских - Люба. За ней - два сына - Федор и Алексей. Но Федору и Анне придется еще раз пережить страшный удар судьбы: в три годика не станет Алеши.

«Федор Михайлович был страшно поражен этою смертию. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, - болезни, от него унаследованной», - писала Анна Григорьевна.

Достоевские решили не оставаться в Старой Руссе, где родился их сын, и переехали в Петербург. Именно там, через два года, умрет писатель. 9 февраля 1881 года, на 60-м году жизни, у него обострится эмфизема (заболевание дыхательных путей). Похоронили Достоевского на Тихвинском кладбище в Петербурге.

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