Павел Дуров и Стас Пьеха против женитьбы, а Нагиев скрывает возлюбленных: Топ звездных холостяков Петербурга

Холостяки очень требовательны к будущей возлюбленной. Фото: соцсети

Какая девушка не мечтает выйти замуж за кумира? Но завоевать сердце знаменитости не такая уж и большая проблема. Певцы, актеры и телеведущие такие же люди, как и мы с вами, и также хотят любви. Да и есть сотни примеров, когда звезды женились или выходили замуж за своих поклонников. Так что у кого-то есть высокие шансы.

Рассказываем о звездных холостяках, чье сердце свободно прямо сейчас.

ПАВЕЛ ДУРОВ

Если хоть у одной девушке получится окольцевать Павла Дурова, ей будет завидовать вся женская половина страны. Из обычного программиста из Петербурга он превратился в мировую звезду, долларового миллионера и загадочную личностью.

Дурова подозревали в романе с Аленой Шишковой. Фото: соцсети

Еще до того как, основатель «Вконтакте» и «Телеграма» уехал жить за границу, о его личной жизни ходили слухи. Дурову приписывали роман с моделью и бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой. Они ходили на светские вечеринки. Позже про Дурова говорили, что тот и вовсе давно женат на девушке, с которой он познакомился еще в СПбГУ. Дарья Бондаренко была тоже студенткой этого вуза, тогда и возникла между ними любовная связь. Но сам Павел Дуров отрицает наличие супруги.

Уже давно он сделал смелое заявление о том, что жениться не будет из принципа, поскольку брак — это одно из средств, делающих человека частью «Системы», и вообще это «клерикально-феодальный инструмент подавления личности», ни больше ни меньше.

Создатель "Вконтакте" никогда не рассказывал о своих отношениях с девушками. Фото: соцсети

СТАСТ ПЬЕХА

Свою личную жизнь певец и обладатель знаменитой фамилии не афиширует. В августе ему исполнился 41 год. А с виду и не скажешь. Выглядит он гораздо моложе своего возраста.

Известно, что до 2008 года Пьеха встречался с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой. Их отношения продолжались на протяжении 4 лет. Был женат на модели Наталье Горчаковой. Они давно уже не вместе, но официально не разведены. У пары есть общий сын – 7-летний Петя. Пьеха рассказывал, что живут они в разных городах и видятся с ним не часто.

Стас Пьеха был женат один раз и больше не планирует. Фото: соцсети

Большую часть времени певец проводит сейчас за городом в Подмосковье. Но не в одиночестве!

После 6-ого сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом вся страна начала подозревать Стаса Пьеху в давних отношениях с 26-летней моделью Ольгой Ломакиной, одной из участниц шоу. На проекте она призналась, что встречалась с певцом по имени Стас, но после двух лет романа они расстались, причем из-за его измен.

В недавнем интервью на YouTube-канале «Алена, Блин!» певец наконец-то подтвердил догадки своих поклонников.

- У нас были отношения с Ольгой Ломакиной. Они были бурные. Я в них заехал на первом дне после своего срыва. В таком безумном состоянии. Мне хотелось отогреться. Я в них залетел головой, а потом уже и всем остальным. В какой-то момент они распались, потом опять случились, потом «Холостяк» и так далее. Когда она пошла на проект, я был в других отношениях, - разоткровенничался певец.

Девушка Стаса Пьехи иногда живет в его загородном доме. Фото: соцсети

В любом случае, сейчас они снова вместе! Тому подтверждение – их совместные фотографии у друзей, фото в одинаковых локациях. Правда, как рассказывал сам Пьеха, жениться он больше не планирует: ему ближе гостевой брак.

ОКСИМИРОН (МИРОН ФЕДОРОВ)

Еще одна звезда, о личной жизни которой ходят легенды. Недавно стало известно, что 36-летний рэпер в 2011-2012 годах встречался с девушкой по имени Вера Маркович. После неожиданного выхода его трека «Кто убил Марка?», спустя 10 лет молчания, Вера обвинила Мирона в лицемерии и изменах. Музыкант не стал отнекиваться.

- Вера сильно мне помогла в начале карьеры. У нас была сложная и травматичная история отношений, которую мы наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки, - отметил в соцсетях Мирон.

Девушка Оксимирона. Фото: соцсети

Также ему приписывали роман с певицей Ольгой Серябкиной. Встречались они или Окси просто ухаживал за артисткой – все еще тайна.

Три года назад в сети заговорили о его романе с Дилярой Минрахмановой. По образованию она переводчик и политолог, но занимается дизайном одежды. В 2019-ом году российский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30». В него вошли 30 перспективных россиян моложе 30 лет, добившихся успеха и известности. Диляра оказалась среди них. Несмотря на то, что Окси не ведет соцсети с 2020 года, на фотографиях у друзей они не редко мелькают с ней в обнимку. Ждать ли свадьбу – пока неизвестно.

Окси всегда скрывал своих девушек. Фото: соцсети

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ

39-летний Борис Пиотровский – один из самых завидных холостяков города! Вице-губернатор Санкт-Петербурга, сын директора «Эрмитажа», один из самых стильных мужчин в 2021 году по версии журнала GQ. В свободное от работы время он катается на велосипеде, бегает, плавает, живет за городом – в Комарово, любит вечером послушать музыку, сидя у камина. В общем, мечта! Но о его личных отношениях прессе известно мало. Лет 6 назад папарацци замечали его на многих светских мероприятиях Петербурга, когда он еще не был чиновником, с художником, иллюстратором, автором книг о Санкт-Петербурге и его пригородах Анастасией Климовой. Не исключено, что пара уже давно рассталась. Ведь в последнее время Пиотровский появляется на мероприятиях один со своими помощниками. Судя по всему, сердце Бориса Борисовича свободно или он живет по принципу: счастье любит тишину.

39-летний Борис Пиотровский – один из самых завидных холостяков.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Один из самых желанных холостяков российского шоу-бизнеса – Дмитрий Нагиев. Пусть телеведущему уже и 54 года, но возраст, нельзя не признать, его только красит. Уже много лет Нагиев в пятерке секс-символов страны.

Нагиев был женат лишь однажды – на журналистке Алисе Шер, больше в официальных браках Дмитрий не состоял. Его старший сын Кирилл Нагиев тоже пошел по стопам знаменитого отца. Но ходят слухи, что артист имеет еще двоих детей, имена матерей и других отпрысков он скрывает. О своей личной жизни телеведущий не распространяется.

Нагиев был женат только однажды. Фото: соцсети

- Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала, - отмечает он.

АНДРЕЙ АРШАВИН

Личная жизнь футболиста всегда сопровождалась скандалами. Первая жена Юлия Барановская подарила ему троих детей, но постоянные измены спортсмена разрушили брак. Да и вообще Андрей ушел от беременной Барановской к другой женщине.

Андрей Аршавин всегда притягивал к себе толпы женщин. Фото: соцсети

Новой супругой Аршавина стала Алиса Казьмина. Журналистка из Петербурга не постеснялась увести его из семьи и короткие сроки тоже забеременела. Поклонники пары Аршавин-Барановская захейтили новую пассию и предрекали «бумеранг проблем». К слову, так и получилось. Потому что как только Алиса родила дочку, брак тут же распался и снова из-за измен Андрея.

Футболиста то и дело видели в компании различных девушек, которых не смущало обручальное кольцо на пальце форварда. Сейчас Андрей Аршавин уже пару лет как холостяк. Но экс-звезда «Зенита» до сих пор пользуется большой популярностью у женщин. Не исключено, что его сердце давно не свободно.