Запутал даже экстрасенсов: Подозреваемый в убийстве напарника три месяца участвовал в его поисках

У Андрея осталась 10-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Филиппов пропал еще в июле. Утром вышел из дома, и больше его никто не видел. Спустя три месяца тело 33-летнего мужчины нашли в 20 километрах от работы, на которую Андрей в тот день направлялся.

- Андрей занимался чем-то, связанным с металлоломом. Это была официальная организация, его напарник был индивидуальным предпринимателем, в тот день он якобы ждал его, - рассказала подруга семьи Филипповых Мария Морева.

Мужчину искали около четырех месяцев ФОТО: соцсети

Искали мужчину всем миром: подключились и полицейские, и волонтеры и даже доброволец-водолаз. Все безуспешно. Тогда близким пропавшего посоветовали обратиться за помощью к «высшим силам», точнее, к экстрасенсам. Деваться было некуда, и Мария в соцсетях разместила объявление с просьбой помочь в поисках Андрея. Люди со сверхспособностями тут же откликнулись и стали высказывать свои предположения.

«Мертв. Мне идет информация, что его задушили, не хватало воздуха», - написал экстрасенс Богдан.

Во время поисков волонтеры обратились за помощью к экстрасенсам ФОТО: соцсети

В то время, как все упорно пытались найти самого Андрея или хотя бы его труп, преступник ходил под их носом! Он даже давал показания и помогал в поисках. Это был тот самый напарник Филиппова...

- По подозрению в убийстве задержан 50-летний мужчина, с которым работал Филиппов. В тот день он пригласил убитого в свой пункт приема металла для работы, но уже на месте ударил Андрея металлической трубкой по голове. Убедившись, что тот мертв, он погрузил тело в машину и вывез в лес, где закопал, - сообщили в СК по Ленинградской области.

Возможной причиной убийства стала кража. Фото: СОЦСЕТИ

Возможной причиной жестокой расправы стала кража. Подозреваемый утверждает, что Андрей забрал у него металл, но близкие погибшего в это не верят. По их словам, Филиппову незачем было заниматься воровством - семья ни в чем не нуждалась.

Подозреваемый уже задержан, по статье за убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. У Филиппова остались мать, жена и 10-летняя дочка, которые до последнего надеялись, что Андрей жив.