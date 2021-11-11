Урок на всю жизнь: 15-летний ученик обвинил учительницу в развращении, а та его – в краже с карты мужа

Учительница называет слова ученика клеветой Фото: СОЦСЕТИ

Бразильские страсти развернулись в небольшом крымском селе. Местные наперебой судачат о романе юного ученика с учительницей. Ему – 15, ей – 46. Она – заслуженный педагог, участница Кирилло-мефодиевских чтений, увлеченная православной культурой. Он – местный хулиган, гроза класса и двоечник, срывающий уроки. Казалось бы, связывать их может только классическая литература и правила правописания. Но местные говорят: в какой-то момент учитель и ученик сошлись очень близко. Позже она обвинила его в краже, а он признался полиции – что у них любовь и кое-что еще…

«СТАЛО ЕГО ЖАЛКО»

Ирину Антонову в поселке знают многие. Она вот уже 25 лет преподает русский язык и литературу в местной школе для ребят с пятого по одиннадцатый класс.

«Не запрещать, а направлять, не управлять, а соуправлять, не принуждать, а убеждать, не ограничивать, а предоставлять свободу выбора», - так она сама описывает свои принципы в социальных сетях.

В личной жизни у Ирины тоже все было прекрасно. Двадцать лет в браке, подрастает десятилетний сын. По выходным семья ездит на море – к родственникам в Евпаторию. Идиллия стала рушиться в прошлом году, когда в класс к Антоновой пришел Максим – новый ученик из интерната.

Парень учился в классе Ирина Антоновой Фото: СОЦСЕТИ

- Это был 9-й класс. Мальчик жил один в квартире, за ним присматривала бабушка, - рассказала «КП» сама Антонова. - Мама им практически не занималась, у нее есть и другие дети. У папы тоже своя семья. Я у него преподавала русский язык и литературу. Он плохо учился: с двойками и тройками. Матом ругался, срывал уроки, состоял на всех видах учетов. Ученики его боялись.

Но ближе к выпускному, по словам Ирины, ученик стал меняться на глазах. Начал интересоваться учебой, стал задавать вопросы по предметам и просил у Антоновой помощи с экзаменами.

- Мне стало его жалко, он один, за ним нет должного контроля. Мальчик не понимает, что такое семья. Я видела, что могу оказать ему помощь в подготовке к экзаменам, - вспоминает учительница.

Хороший учитель и плохой ученик образовали вдруг гармоничный дуэт. Ирина вспоминает, как Максим помогал ей организовывать выпускной.

- Я стала замечать, что он способен не только на плохие поступки, но и на позитивные. И начала смотреть на него по-другому, - говорит педагог.

«ОНА БЫЛА ИНИЦИАТОРОМ, Я БЫЛ НЕ ПРОТИВ»

Отношения между учеником и учительницей развивались стремительно. Вскоре Максим сдал экзамены по русскому языку с первого раза! И стал бывать у педагога дома.

- Ему не хватало внимания, и мы с мужем впустили его в свою семью, - признается Ирина. – После выпускного летом он жил у нас в доме. Мы его кормили, он играл в футбол с моим сыном. Я видела, как стал меняться его характер. Он находил в нашей семье радость и удовольствие. Я думала, что если я могу что-то дать мальчику, он станет лучше и счастливее.

Однако, по версии Максима, летние каникулы отнюдь не были такими невинными, как их описывает его педагог.

У педагога муж и 10-летний сын Фото: СОЦСЕТИ

– Мы начали общаться, и так получилось, что между нами завязались взрослые отношения, - признался «КП» подросток. - Не знаю, как это произошло. Я часто бывал у нее дома. Муж работал в ночь. И мы с ней могли выпить алкоголь. И вот в одну из таких ночей в июле это и случилось. Она была инициатором, а я был не против. Отношения длились три месяца…

Сама учительница утверждает, что их отношения не были настолько близкими. Наоборот – все было как между матерью и сыном. Ирина с мужем даже возила парня на море. А потом супруги вдруг стали замечать, что у них пропадают деньги…

«СНЯЛ ДЕНЬГИ, ОФОРМИЛ КРЕДИТ»

- Заметили, что денег на карте мужа стало меньше, - делится Ирина. – Оказалось, что Максим создал виртуальную копию карты и делал все, что ему захочется. Уведомления о снятии средств нам не приходили. Сначала мы узнали, что он снял 37 тысяч рублей. А потом выяснилось, что он еще и оформил кредит на мужа на 120 тысяч рублей.

Ирина с мужем обратилась в полицию. И тогда Максим рассказал, что между ним и учительницей были отношения. Антонова уверена: это был хитрый план, и подросток заранее его продумал.

- Он исподтишка делал селфи со мной, - считает педагог. – На этих фото я на диване, он прижался ко мне щекой. Он как сын прижался. Я понимала, что ему не хватает материнского внимания, тепла. И я не видела, что он снимает. А он продумал все. И сейчас пытается отвлечь внимание от кражи обвинением в том, что у нас были определенные отношения. Пытается опозорить меня на всю Россию, публикуя ложные обвинения. Он распространяет клевету!

Такие фото были отправлены в школу подростком Фото: СОЦСЕТИ

Муж Ирины Олег полностью на стороне супруги. Он подтверждает: Максим был у них дома на доверительных условиях, имел доступ к документам, телефонам и карточкам. В семье его пригрели едва ли не как родного сына.

- Моя жена к нему относилась как мама. А он воспользовался этим. У меня и мысли не было, что такое произойдет, - возмущается Олег.

Сам ученик уверяет, что деньги он не крал. А взять кредит на мужа и обналичить его деньги его попросила сама учительница…

- Ей деньги были нужны для себя самой. Она мне обещала дать 10 тысяч рублей за то, что я это сделаю, - говорит Максим. – И я действительно снял 37 тысяч рублей, а потом оформил кредит. И получил от нее свои десять тысяч рублей.

Слухи о романе между учителем и учеником разлетелись по всему селу. В школе их тоже обсуждают. Сама Ирина Антонова сейчас на больничном. Говорит, что ей приходится нелегко: о ней шушукается едва ли не все село, в том числе – коллеги и ученики.

- На уроках Ирина Антонова не выделяла Максима, относилась, как и к другим ученикам, но он себе всегда многое позволял, - рассказал «КП» один из одноклассников Максима. – Об их романе мы знаем только по слухам. Я лично верю в это, но сам ничего такого не видел.

В том, что произошло на самом деле, сейчас разбирается полиция. Но уголовное дело по поводу кражи уже возбуждать отказались. Решили, что Ирина действительно сама попросила Максима снять деньги. Это решение педагог будет обжаловать. А вот по поводу возможного романа пока идет доследственная проверка.

*Имена участников истории изменены.

ОФИЦИАЛЬНО

«Нет оснований отстранять педагога от уроков»

Ситуацию мы попросили прокомментировать завуча школы, в которой преподает Ирина Антонова:

- Это все случилось уже после выпуска ученика из школы. Они общались, ученик оказывал помощь учителю в Интернете. Что их связывает, разбирается полиция. Педагог говорит, что ее оболгали. Что было на самом деле, никто не знает. Есть только какие-то фотографии, которые можно трактовать двояко. История темная. Ранее на этого педагога таких жалоб не было. Она хороший учитель, отлично ведет уроки и конкурсы. А вот ученик был проблемный, хулиган. Мать и отец мало внимания ему уделяли. Учитель сейчас на больничном, у нее стресс, мы ее понимаем. Оснований отстранять ее от работы у нас нет – оболгать можно любого человека.

В Министерстве образования Республики Крым отметили, что также знают об инциденте.

- Во всем будут разбираться следственные органы. Нам известно только, что парень - не ученик школы, он учится в ПТУ, - уточнили в пресс-службе министерства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мой сын врет на каждом шагу!»

- Я два раза за сына судился, чтобы он жил со мной. Он мне говорил, что хочет этого, а потом на последнем заседании менял свою позицию и заявлял, что я плохой отец. И так два суда прошло, - делится отец Максима Ярослав. - Он пишет на меня заявления в прокуратуру. Он такой человек - двуличный, очень подлый. Хоть это и мой сын, я его не защищаю. Он врет на каждом шагу. Я ему не верю, ни одному слову. Он же у нас и на бабушку кредит взял. Потом он ее мутузил. Она меня на помощь звала. Он и на меня пытался взять кредиты. Сим-карты на меня оформлял. На сестру мою пытался взять кредит. По поводу этой истории мне звонили уже из полиции. Но я видел только, как он с учительницей в машине ездил. Больше я ничего не знаю.