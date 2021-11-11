Ученые из Петербурга объяснили, почему в России не сработал ноябрьский локдаун

Как и прежде, надежда остается одна - на активную вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длинные ноябрьские выходные, судя по всему, не помогли России выйти из затяжного «ковидного» кризиса. Судить, отмечают ученые, пока еще рановато, но предварительные выводы не утешают: максимум, чего удалось добиться – это стабилизации показателей, и то долго она не продлится. Прогнозом на развитие эпидемии с «КП-Петербург» поделился завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики Виктор Захаров.

По словам ученого, несмотря на повсеместный локдаун и частичное введение QR-кодов в отдельных регионах, тенденция к росту заболеваемости в стране сохранилась.

- Уже сейчас у нас количество активных больных (все заразившиеся минус выздоровевшие и умершие, - прим.ред.) достигло миллиона человек, - констатирует Виктор Захаров. – И пока оно явно будет увеличиваться. Если динамика новых случаев останется примерно такой же, как сейчас – от 39 000 до 41 000 новых заболевших в день – то «прирастать» активными больными мы не перестанем примерно до третьей декады ноября, когда их количество составит порядка 1 200 000 человек.

За этим, по словам аналитика, последует небольшое и медленное снижение заболеваемости, которое продолжится примерно до нового года. А вот что будет дальше – пока не известно, математические модели так далеко не «заглядывают».

- В целом, ничего неожиданного здесь нет, - отмечает Виктор Захаров. – По нашим наблюдениям и по статистике предыдущих периодов, подобные ограничительные мероприятия в принципе очень слабо влияют на развитие эпидемии или не влияют вовсе. В чем причина? Трудно предположить. Скорее всего, в том, что власти действуют недостаточно жестко, а людей по всей стране не так просто контролировать. Нельзя в нашей культуре, как в Китае, всех принудительно рассадить по домам. Остается только действовать силой убеждения.