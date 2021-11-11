Жители Петербурга сняли на видео падающий с неба яркий неопознанный объект

Неопознанное небесное тело упало на территории Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Жители нескольких районов Петербурга увидели падающий с неба неопознанный объект. Один из очевидцев, Вадим, отправил «Комсомолке» видеозапись яркого свечения. Мужчина проезжал по проспекту Культуры в районе крупного ТЦ и внезапно заметил, что нечто из космоса падает на землю. В пиротехнику он не верит.

- Время падения сегодня, 11 ноября, в 17:40, на регистраторе моем неправильная дата отображается. Это похоже на болид (небольшой яркий метеор – Прим.Ред.). Чтобы понять, где упал, нужен второй наблюдатель, можно угол примерный вычислить. Судя по отблеску на облаках, 50-90 км. В той стороне полигон. Но объект точно из космического пространства вошел, - рассказал «КП-Петербург» очевидец Вадим.

В Карелии падение болида осветило ночное небо. Фото: СОЦСЕТИ

Метеорологи-любители сейчас собирают сведения других очевидцев, чтобы узнать побольше о падении небесного тела.

- Видел похожее примерно в это же время с моста через Мурманское шоссе в районе Синявино. Смотрел в направлении северо-востока, - написал другой свидетель, Антон, в Telegram-канале Aurora Hunters.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием в Пулковскую обсерваторию. Астроном Максим Ховричев определил, что это был болид. Однако ученый не исключает и то, что все обернулось падением метеорита - в Карелии, например, слышали грохот.