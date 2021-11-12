В Смольном разъяснили причину заморозки QR-кодов у привитых «Спутником Лайт»

Сообщения о заморозке QR-кодов после вакцинации «Спутником Лайт» появились в соцсетях в пятницу, 12 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы, привитые однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», жалуются на то, что не могут получить QR-коды. Если раньше их выдавали сразу, то теперь, судя по данным с портала «Госуслуги», нужно ждать 21 день. Сообщения о проблеме появились в городских соцсетях в пятницу, 12 ноября.

- Не могу получить QR-код, - пишут петербуржцы. – Прививка сделана несколько дней назад, а «Госуслуги» показывают, что он активируется через три недели!

В комитете по здравоохранению «Комсомолке» подтвердили: действительно, проблема есть, и обращения от горожан поступают – пусть пока и не массово. Но что послужило ее причиной – очередной сбой в работе портала, или же выдача QR-кодов после «Спутника Лайт» действительно заработала по новым правилам, не известно, поскольку этот вопрос находится в ведении федеральных министерств.

- За это отвечает даже не министерство здравоохранения, а министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, - уточнили в ведомстве. – В данный момент им направлен запрос, ждем официальных разъяснений.

Согласно новым рекомендациям минздрава, «Спутник Лайт» нельзя использовать для первичной вакцинации - им можно прививать только тех, кто уже прошел первый этап или переболел COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом в комитете отметили: то, что код после «Спутника Лайт» выдается через три недели – это, в целом, вполне логично.

- Иммунитет к коронавирусу не формируется сразу же после того, как человеку сделали укол, - разъяснили в пресс-службе. – Для этого должно пройти какое-то время. Установлено, что максимальное количество антител вырабатывается примерно через 21 день после прививки – собственно, этот срок и установлен сейчас в качестве рекомендуемого между введением второй дозы двухкомпонентных вакцин.