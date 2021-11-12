«Стоим на морозе вместо уроков»: Кто и зачем четыре дня подряд минирует школу на Васильевском острове

Полиция и Росгвардия эвакуирует учеников Фото: предоставлено "КП"

«Поначалу было смешно, а теперь всем страшно». В Санкт-Петербурге школу №27 на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове вот уже четвертый день подряд терроризируют угрозами взрыва. Каждый раз из здания силовики эвакуируют по 500 человек, среди которых учителя и ученики. На улице дети в холодную погоду проводят по часу, иногда по полтора. Сам же лжеминер действует дерзко – все сообщения о бомбах он направляет напрямую в УФСБ по Петербургу и Ленобласти. «КП» разбиралась, кто за этим может стоять.

«ДЕТИ ЧУТЬ НЕ ЗАДАВИЛИ ДРУГ ДРУГА»

Первые эвакуации из школы начались 9 ноября. В то утро на почту местного ФСБ поступило сообщение с зашифрованного почтового ящика «protonmail», который почти недоступен для взлома и прочтения переписки. Автор сообщения представился, оставив некий ник в телеграм для связи.

- Хочу вас предупредить, что я заложил взрывные устройства в ваше учебное заведение. Ведь вам интересно, кто я? Я вам скажу, я руководитель группировки … (название не упоминаем, – прим.ред.). У вас есть время до 11:00, далее она взорвется. В 11:00 по мск активируется бомба. Если хотите получить подсказку, пишите на мой телеграм, если вы не хотите человеческих жертв, советую эвакуировать вашу школу, иначе жертв не избежать. Я доберусь до вашей родни, до ваших детей, ожидайте, - говорилось в сообщении.

Дети в ожидании проверки школы Фото: предоставлено "КП"

Силовики, как и предписывает инструкция, тут же эвакуировали школу. В первый раз ученики восприняли все в шутку. Но многие школьники чуть не получили травмы.

- Шел урок, когда другой учитель забежал к нам в класс и сказал: «Быстро собираться!», - рассказала «КП-Петербург» одна из учениц. – В коридоре была Росгвардия и полиция. Дети поначалу отнеслись к этому как к игре. Начали смеяться, вели себя очень безответственно. Никто не воспринял угрозу всерьез. Но проблема в том, что у нас небольшие коридоры в школе. Началась толкучка, давка, слишком большое количество детей хлынуло в раздевалку и потом все через один выход на улицу. Кого-то могли вполне задавить, но все обошлось. Вся школа эвакуировалась минут за 10. Мы все стояли около часа на улице. А потом вернулись.

«ОТПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ДОМОЙ!»

На следующий день в школе все повторилось. На почту ФСБ пришло письмо уже с другого адреса. Но в этот раз неизвестный «минер» упомянул интересную фразу: «Советую отпустить детей по домам, иначе взрывная волна разнесет все в округе 500 метров. У вас нет шанса ничего исправить! Удачи». Домой никого не отпустили, но школу вновь эвакуировали.

- На этот раз мы стояли на холоде уже полтора часа, - вздыхает школьница. – У учителей началось раздражение, они довольно резко с нами начали общаться. Младшим классам в этот раз было уже довольно страшно.

На третий день ФСБ снова получило уже традиционное сообщение. Правда, на этот раз «минер» ехидно требовал перечислить деньги на свою карту. «Электронный террорист» вел себя агрессивнее, пообещав взорвать 12 бомб. Неизвестный дерзко описывал последствия взрыва, обещая силовикам трупы…

Эвакуация детей из школы Фото: предоставлено "КП"

- Если поначалу мы относились к этому, как к чему-то интересному, то теперь нам уже стало страшно, - делится с «КП» школьница. – Все дети, учителя сильно напряжены.

12 ноября школу эвакуировали в четвертый раз. Но теперь детей больше не держат на улице, а переводят учиться в другое здание. В школе уверены, что письма с угрозами посылает один из учеников.

- Учителя, я думаю, скоро сами начнут допрашивать всех школьников, - делится с «КП» одна из учениц. – Сами школьники обсуждают это между собой, но никто не знает, кто «минирует» школу.

ПИСЬМА ШЛЮТ ШКОЛЬНИКИ?

«КП» связалась с человеком, ник которого был указан в первом письме в адрес ФСБ. Однако аноним поначалу отрицал свою причастность к письмам, живо интересуясь деталями происходящего. Чуть позже неизвестный стал грубо шутить и смеяться над происходящим. Судя по стилю письма, с журналистами общался школьник.

Телеграм парня при этом зарегистрирован на московскую сим-карту. В телефонных книжках номер записан как «ЦРУ» и «ты проиграл, сосунок». У номера масса пометок – мошенник. За последнее время этим абонентом пользователи Интернета интересовались уже больше 60 раз.

- В данной момент строить версии, кто посылает эти письма, преждевременно. Наиболее полной информацией обладает следствие, которое собирает доказательственную базу, - пояснил «КП-Петербург» координатор центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. – Сейчас мы с вами будем гадать на кофейной гуще. Может, это действительно школьники, а, может, кто-то из злоумышленников хочет, чтобы думали, что это школьники. Сказать какая версия верна, мы не можем. Мы не располагаем зацепками.

Сейчас силовики ищут отправителя писем. В самой школе нервно ждут понедельника.