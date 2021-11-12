На Невском проспекте открылся офис Сбербанка нового формата. Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

В день своего 180-летия Сбербанк открыл новый офис в центре Петербурга. Банковский филиал открылся в торговом комплексе «Невский Центр» по адресу Невский проспект, 114-116. Это уже шестой офис в городе, выполненный в новом формате, где можно решить не только финансовые вопросы, но и воспользоваться самыми популярными продуктами и сервисами экосистемы Сбера, вплоть до покупки последних технологических новинок и гаджетов от SberDevices.

Обслуживание в безбарьерном пространстве офиса теперь происходит без привязки к конкретному рабочему месту, а там, где это наиболее удобно клиенту. Менеджеры помогают разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию.

Изменилась и зона самообслуживания. Инновационные банкоматы оснащены технологией распознавания лиц и голосовым вводом. Экраны устройств повторяют форму смартфона, интерфейс напоминает мобильное приложение банка, и во время обслуживания действует эффект затемнения, то есть клиент в очереди не увидит изображения на дисплее.

- Символично, что в день 180-летия Сбербанка в Петербурге появился новый офис, который демонстрирует, что компания с такой солидной историей готова к прорывным решениям и форматам, - отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Мы расширяем границы привычного представления о банке. Новый офис – это место притяжения не только для тех, кому нужно взять кредит, открыть вклад или оплатить коммунальные услуги. На сравнительно небольшой площади теперь целая палитра полезных сервисов и услуг: от приобретения товаров для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ до получения заказов из СберМегаМаркета или отправки посылок с помощью СберЛогистики. К нам даже можно просто зайти выпить кофе.

- Банковское обслуживание является одной из самых востребованных посетителями торгового центра услуг, - добавила Екатерина Трушлякова, директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (компания-собственник ТК «Невский Центр»). - Мы уверены, что гости торгового комплекса по достоинству оценят все преимущества и расширенный функционал инновационного офиса Сбера, который открылся на -1 этаже.

Офисы экосистемы Сбера в Санкт-Петербурге также находятся на проспектах: Лиговский, 30а, Ленинском,160 и Просвещения,78, и улицах Ленсовета, 88, Бассейная, 17.