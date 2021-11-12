Перешли с мяса на курицу: Инфляция в Петербурге ускорилась в четыре раза

Фрукты и овощи выбились в лидеры по росту цен за октябрь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге внезапно сорвалась в галоп инфляция. Ее темпы выросли почти в четыре раза – октябрьский рост цен на продукты составил 1,17 %, а сентябрьский – всего 0,3 %, следует из свежих данных «Петростата». Специалисты, впрочем, утверждают: ситуация вполне ожидаемая. И это – еще не предел.

По совам доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХИГС, кандидата экономических наук Артема Голубева, просто так взять и назвать какую-то одну основную причину, из-за которой ускорилась инфляция, невозможно.

- Здесь работает целый комплекс, - отмечает специалист. – К примеру, цены на продовольственные товары очень сильно зависят от цен на сырье. Причем эффект получается отсроченный: сначала дорожает сырье, а примерно через полгода – продовольствие. Собственно, именно это мы сейчас и наблюдаем.

Подорожала и курица - по словам экспертов, на нее вырос спрос из-за того, что многие не могут позволить себе мясо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если верить данным «Петростата», то сильнее всего подорожали огурцы (38,8%), помидоры (35,4%), картофель (17,2%) и, внезапно, апельсины (15,9 %). Из не-овощей и не-фруктов – яйца (7,7%), печенье (5,7%), а также охлажденное и замороженное куриное мясо (5,5%). С последним, к слову, по словам эксперта, связан один интересный и довольно печальный эффект.

- Это называется «эффект замещения», - отмечает Артем Голубев. – Просто пандемия и «антиковидные» ограничения настолько сильно ударили по благосостоянию народа, что многие перешли с мяса на курицу. А повышенный спрос, как мы знаем, рождает и повышение цен. Причем с этим связан очень интересный момент: из-за массового ажиотажа курица может начать дорожать быстрее и ощутимее, чем, к примеру, говядина или свинина. Но поскольку курица априори считается у людей продуктом более доступным и дешевым, ее все равно будут покупать – даже вопреки возросшим ценам.

Какие у нас есть перспективы? По словам Голубева, рост цен в Петербурге, как и во всей России, скорее всего, продолжится, и зимой годовая инфляция может достигнуть 10%.

По словам экспертов, рост цен продолжится как минимум до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если говорить конкретно про Петербург, то с одной стороны, здесь уровень жизни выше, чем в среднем по России, что позволяет бизнесу повышать цены вслед за ростом издержек, - констатирует эксперт. – И если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то можно ожидать даже более высокую инфляцию. С другой стороны – у нас большой потребительский спрос, а сам бизнес представлен очень широко. Значит – есть конкуренция, которая может рост цен, наоборот, ограничивать.

Как бы то ни было, высокие темпы роста цен не бесконечны и после достижения пика зимой-весной 2022 года можно ожидать медленного снижения уровня инфляции. А вот «отката» к допандемийным ценам ждать не стоит – он начнется не раньше 2023 года.