«Девочка каждый день писала ему письма»: Домашний кот два месяца выживал в диком лесу Карелии, чтобы вернуться к маленькой хозяйке

Домашний кот Лапус два месяца выживал один в глухом карельском лесу, где бродят медведи и рыси. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

Помните семейный фильм «Лесси» про собаку породы колли, которая пробежала через всю Шотландию, чтобы воссоединиться с хозяином? Так вот подвиг вымышленной Лесси – ерунда по сравнению с тем, из какой передряги пришлось выпутываться обычному домашнему коту по имени Лапус. Лесси бежала по уютным заливным шотландским лугам – а Лапус два месяца выживал в глухом карельском лесу и выжил. И вернулся домой к маленькой хозяйке, которая все это время безумно по нему тосковала и писала в лес трогательные письма, чтобы ее любимец скорее нашел дорогу домой. «КП-Петербург» выяснила все подробности невероятной истории.

Хозяин кота Антон Горбунов вспоминает – с Лапусом он «познакомился» случайно. Кто-то подкинул усатого-хвостатого к нему в подъезд в городе Кондопога. Подкидыша мужчина забрал себе, откормил, сводил к ветеринару – а вскоре обнаружил, что характер у нового питомца… как бы это сказать – непростой.

Два года назад Лапуса подкинули к Горбуновым в подъезд. За это время он стал для них настоящим членом семьи. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

- Он, наверное, за счет характера в лесу и выжил, - признается Антон. – Дома он почти никого к себе не подпускает, остальных котов – их у меня трое, Лапус, получается, четвертый – регулярно «строит». Он даже немецкую овчарку иногда будто специально дразнит и вообще не боится, что ему за это в ответ прилетит.

Лапуса вместе с остальным мохнатым «табором» Антон регулярно вывозил на дачу – в деревню на острове посреди озера Лижмозеро, со всех сторон окруженного дремучими лесами. И все на протяжении целых двух лет шло хорошо: Лапус гулял, охотился на птиц и мышей – одним словом, вел размеренную и активную кошачью жизнь.

- Мы с семьей периодически уезжали – на день, на два, в основном в город за продуктами, - вспоминает мужчина. – Кошки оставались на попечении соседа. А в этот раз – дело было в конце августа – задержались на несколько дней, чтобы докупить кое-что дочке в школу. И вот пока мы были в городе, соседка мне позвонила и сказала, что Лапуса избили, запихнули в мешок и на лодке вывезли с острова.

Лапуса вывезли с острова на лодке и выбросили в лесу. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

Кто похитил кота и почему – Антон знает, но предпочитает не рассказывать. Говорит лишь, что это «старые знакомые», давно враждовавшие с его семьей из-за каких-то непонятных причин.

- Мы сразу рванули в деревню, нашли этих людей, поговорили – на повышенных тонах, конечно, - признается хозяин рыжика. – Они сказали, что действительно вывезли Лапуса в лес и там бросили. Мы, конечно, пытались его искать – плутали в глуши, звали, объехали несколько соседних деревень – бестолку.

С питомцем семья заочно простилась – было совершенно ясно, что дорогу домой Лапус самостоятельно не отыщет. С одной стороны от человеческого жилья его отрезало болото, с другой – полтора километра открытой воды. А вокруг – лес, да не простой, а карельский, дремучий, в котором жители окрестных деревень не раз натыкались на волков и медведей.

- Это еще ладно, - вспоминает Антон. – Ни волк, ни медведь за котом гоняться не станут. А вот лиса – другое дело. Их у нас тоже полным-полно. А тут еще и холода начались… одним словом, я лично надеялся только на то, что Лапус умрет хотя бы быстро и без мучений.

Больше всего по коту тосковала дочь Антона - восьмилетняя Пелагея. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

Тосковали долго: Антон следующие несколько недель толком не мог спать. Закрывал глаза и невольно представлял Лапуса, совершенно одного в лесных дебрях. Но больше всех расстроилась дочка, восьмилетняя Пелагея. Антон с женой так и не сумели набраться духа и признаться ей в том, что Лапуса, скорее всего, уже нет на свете.

- Я сказал ей, что он убежал в лес и решил пока остаться там, - вздыхает мужчина. – Она плакала, чуть ли не каждый день писала ему прямо в лес письма, просила вернуться. Я даже придумал, что на день рождения подарю ей такого же рыжего котенка и скажу, что вот это Лапус вернулся, только маленький – помолодел на ягодах и корешках.

Почти каждый день Пелагея писала Лапусу письма в лес, чтобы он скорее вернулся. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

И тем сильнее был шок у всех домочадвец, когда кот спустя два месяца неожиданно объявился в деревне Белая гора – в пяти с лишним километрах от того места, где его бросили похитители. Немного схуднувший, слегка потрепанный и одичавший, но при этом – живой и совершенно невредимый. В Белой горе жили друзья Антона – они приманили Лапуса сосиской и закрыли в амбаре. А потом – позвонили хозяевам.

- Я только успел крикнуть дочке: «Пиши еще письмо, может, в этот раз сработает!», - признается Антон. – А потом мигом прыгнул в машину и поехал кота забирать.

Самое удивительное, что приключение Лапуса на нем вообще никак не сказалось: он только стал мяукать басом - видимо, простыл или сорвал горло, зовя на помощь в первые дни. А еще он вот уже две недели не может отъестся – тащит в пасть все, что плохо лежит.

Сейчас у Лапуса все хорошо - но на дачу он, скорее всего, больше не поедет. Фото: предоставлено Антоном Горбуновым

А, ну и самое главное – на дачу Лапус пока что больше не ездок.

- Что касается тех людей, которые с ним это сделали, то мы написали на них заявление в полицию, - заключает Антон. – Хотели еще написать в прокуратуру, но потом решили – раз кот к нам вернулся из такой невероятной передряги, то это наверняка какие-то высшие силы поработали. А раз так, то они и дальше со всем разберутся – и справедливость восстановят.