«Моя дочка, как цветочек»: Семьянин, убивший жену и задушивший трехлетнего ребенка под Оренбургом, оставил послание

Муж убил жену и трехлетнюю дочку Фото: СОЦСЕТИ

"Моя дочка, как цветочек. Как с росинкой лепесточек, светится, растет и пахнет, кто увидит, тут же ахнет". Такой статус красуется на стене 25-летнего отца трехлетней девочки Александра К. из села Кваркено Оренбургской области. На странице мужчины милые фотографии с дочерью и женой. Сейчас их рассматривают все родственники и друзья, пытаясь понять - почему Александр жестоко убил свою 20-летнюю жену и любимого ребенка...

"ОН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ ДОЧКУ"

Александр и Анастасия познакомились пять лет назад через общего знакомого. Между ними сразу вспыхнула искра. Пара быстро закрутила роман и через год Настя забеременела. Пара готовилась стать родителями. Оба были счастливы. Александр работал охранником и дорожником, жена - готовилась стать мамой.

- Саша очень любил и жену, и дочку, - рассказала "КП" подруга семьи Кристина. - Они всегда вместе были. Он своей дочери ни в чем не отказывал, деньги не жалел ни на нее, ни на Настю. Это была хорошая семья. Саша ни разу ни на кого не поднял руку.

Александр, по словам, друзей обожал дочку Фото: СОЦСЕТИ

Саша и Настя прониклись семейной жизнью. Она следили за домом, а муж публиковал видео, как мужчина меняется в лучшую сторону, живя с женой. Такое видео он опубликовал за день до трагедии. Однако в семье было уже все далеко не гладко.

"ОНА МНЕ ИЗМЕНИЛА"

По рассказам друзей, в последнее время между Сашей и Настей были напряженные отношения. Пара собиралась разводиться...

- Они говорили, что хотят разойтись, но до последнего оставались вместе, - продолжает Кристина. - Мы их недавно видели, о проблемах они не говорили.

Ориентировка на Александра Фото: СОЦСЕТИ

Случившееся для родственников и друзей стало шоком. Александр жестоко убил всю семью: изрезал ножом жену и задушил любимую дочку. После чего сбежал из квартиры. Полицейские тут же объявили его в розыск. Ориентировку разослали во все отделы полиции. И вскоре силовики его задержали.

- Саша сейчас говорит, что узнал об измене жены. Но мы в это не верим. Она всегда была верна ему, - вздыхает подруга семьи. - Мы вообще не можем поверить, что он такое мог совершить.

Мужчина подозревается в том, что задушил дочку и зарезал жену Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Александру за убийство ребенка и жены грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщают в СУ СКР по Оренбургской области. - По версии следствия, мужчина из ревности совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего с места совершения преступления скрылся.

Вскоре следователи будут просит суд арестовать Александра.