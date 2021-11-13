«Сам виноват»: Мэр Петрозаводска попал под машину во время пробежки

Мэр Петрозаводска попал в ДТП. Фото: vk.com/vkl1968

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пострадал в ДТП в пятницу, 12 ноября. Об этом чиновник сообщил на своей рабочей странице во «Вконтакте». Все произошло около 19:00 у дома №1 на улице Ленина. Мужчина совершал пробежку, в какой-то момент он вышел на перекресток и не заметил встречный автомобиль. При этом на мэре был налобный фонарик, однако это не помогло ему увидеть машину.

На место вызвали не только «скорую», но и спасателей МЧС, чтобы ликвидировать последствия аварии. Любарского оперативно госпитализировали. Как рассказывает чиновник, ушибом он не отделался – получил перелом.

Мэру предстоит болезненная ночь в операционной. Фото: vk.com/vkl1968

- Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках. Как угодил под колеса? Да как – сам виноват – понадеялся на фонарик на лбу, - отвечает мэр своим подписчикам во «Вконтакте».

По словам чиновника, водитель автомобиля в порядке. Проверку по факту происшествия проводит ГИБДД. Любарский в шутливой стихотворной форме напомнил горожанам, что негоже нарушать правила дорожного движения. Тем временем жители Петрозаводска надеются, что этот инцидент привлечет внимание властей к проблеме некоторых районов со слабым уличным освещением в темное время суток.