«У меня есть один секрет»: Мать троих детей из Петербурга признали самой красивой женщиной планеты

Петербурженка стала самой красивой женщиной планеты Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

Дети для красоты – не помеха! Это доказала 29-летняя мать троих детей из Петербурга Ксения Давыдова. Россиянка стала победительницей международного конкурса красоты Mrs.Top Of The WORLD 2021, став самой красивой замужней женщиной в мире. В нем участвовали 30 претенденток со всей планеты. Среди конкуренток Ксении были дамы из Великобритании, Латвии, Кипра, ОАЭ и Индии. Как признается сама россиянка, конкуренция была достаточно жесткая. Но корона досталась именно ей. О том, как с тремя детьми можно покорить весь мир своей красотой, Ксения Давыдова рассказала «КП-Петербург».

«ПОБЕДИТЬ ПОМОГЛИ МУЖ И ДЕТИ»

Ксения Давыдова вместе с мужем занимается собственным бизнесом – продажей автохимии. А в свободное от работы время занимается благотворительностью – экологией и помощью семьям, оказавшимся в трудных ситуациях. Вместе с мужем она воспитывает двух дочек (8 и 3 года) и годовалого сына. Ксения начала покорять подмостки конкурсов красоты еще в Санкт-Петербурге.

Трое детей для красоты - не помеха Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

- Я люблю соперничать по-доброму, - рассказала «КП-Петербург» Ксения. – Я хорошо проявила себя со стороны социальных проектов помощи людям. Это в какой-то степени мне помогло победить в районном конкурсе – «Миссис Ижоры», затем я попала уже на конкурс красоты «Миссис Санкт-Петербург». В городском конкурсе я стала финалисткой и получила возможность выдвигать себя на конкурс Mrs.Top Of The WORLD 2021. И так вышло, что финал городского конкурса перенесли, он еще только будет. А вот международный конкурс уже состоялся.

Международный конкурс из-за ограничений по коронавирусу проходил в формате онлайн. Для Ксении это стало самым тяжелым в борьбе за корону.

Национальный костюм в исполнении Ксении Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

- Нужно было презентовать себя в режиме онлайн, - улыбается Ксения. – Нельзя было посмотреть на своих конкуренток вживую, чтобы оценить, это тяжело. Также вся подготовка к конкурсу легла полностью на участницах. Нужно было подбирать образы, исходя из собственного представления. Я видела своих конкуренток, они все были наряженные, красивые. И я понимала, что конкуренции очень серьезная. Но мне все удалось благодаря поддержке моей семьи!

Среди этапов конкурса Ксении нужно было подготовить видео-визитку с рассказом о себе и своем городе – Санкт-Петербурге. Она сняла красивый фильм о культурной столице, в которой она живет. И мировая публика восприняла его с восторгом.

Ксении помогали муж и дети Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

- Самый сложный – это творческий номер, - делится красавица. – И в этом мне помог муж! Мы с ним записали танец из фильма «Маска» с Джимом Керри. Это фильм и танец отражает наш темперамент, мы не боимся сложностей и приключений. Мы подготовили костюмы и сделали театрализованное представление. Все с нуля, ведь мы с ним не танцоры. Дети тоже помогали. В первую очередь тем, что не мешали (смеется).

Кроме того, Ксения представила презентации вечернего наряда, фотосессию в бикини и национальный костюм (красного цвета с кокошником). Зрители и жюри все восприняли на ура!

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ КРАСОТЫ – ЭТО СОН»

Итоги конкурса подвели в ночь с 13 на 14 ноября. Как признается Ксения, за финалом следили все ее дети.

- Дети допоздна не спали, - смеется Ксения. - Все поддерживали меня. Первые слова, которые мне сказала дочка: «Мама поздравляю с первым местом, все гордятся, даже соседи и школа фигурного катания, в которую я хожу». Муж счастлив, он считает, что победа заслуженная. Мы друг за друга горой. И это очень важно. Победа - это большое достижение не только для меня одной, это работа сплоченной команды.

Ксения покорила жюри Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

Ксения после победы согласилась «КП» раскрыть свои секреты красоты.

- Сон - это ключевое, что мне помогает. Главное, выспаться, а все остальное будет, - смеется Ксения. – В этом меня поддерживает семья: помогают с детьми и муж, и родители. Это позволяет оставаться в тонусе и всегда иметь хорошее настроение. Ведь у «ночных жителей» энергии меньше.

Ксения ждет городской конкурс красоты Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

Также не менее важно, по словам Ксении, сбалансировано питаться.

- Никакого фастфуда, он отнимает энергии больше, чем дает, - делится красавица. – Но при этом какую-то определенную диету я не поддерживаю. От еды надо получать удовольствие. Она должна быть не только полезной, но и вкусной. А вредная еда не может быть вкусной. Также я всегда поддерживаю активность, никогда не сижу на месте, стараюсь пробовать новое. Не нужно ничего бояться. И важно ко всему относиться с юмором. Вообще у нас сплоченная семья, главное для нас - это традиционные семейные ценности. И это мне помогает, красота ведь она идет изнутри.

Ксения стала победительницей конкурса красоты Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

Сейчас Ксения собирается заниматься международными экологическими проектами. При этом она не перестает готовиться к городскому конкурсу красоты. В этом ей помогают муж и трое детей.