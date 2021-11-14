«Я в полете выпил водку и плакал»: Актер Сергей Качинский опроверг дебош в самолете Анталья-Петербург

Мужчина плакал во время полета, из-за чего привлек внимание к себе Фото: предоставлено артистом

Актер Сергей Качинский опроверг дебош во время полета в самолете Анталья-Петербург, о котором ранее сообщили в Сети. Артист рассказал "КП-Петербург", что действительно был в самолете, но скандалов не устраивал. Наоборот, он просил психологической помощи у стюардов и даже записал исповедь в туалете борта.

- Сам того не желая, я попал в тяжелую ситуация, - рассказал "КП-Петербург" актер. - На борту самолета не было никакого моего концерта. Я во время полета совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в дьюти фри, и выпил. После этого я расплакался из-за горе в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства, и я плачу. Поэтому на самолете я плакал.

После того, как артист расплакался, по его словам, он ушел в туалет и записал там видео-исповедь. Чуть позже он обратился к стюардам.

Актер объяснил претензии полиции Фото: СОЦСЕТИ

- Я уже в состоянии опьянения попросил у стюарда психологической помощи, ко мне пришла стюардесса и принесла валерьянки и воды, - пояснил актер. - В туалет я уходил просто вытереть слезы. Я не хамил и не грубил. Я был в маске в самолете. По прилету я был задержан полицией.

По словам артиста, он не оказывал сопротивление полиции и послушно прошел с ними.

- Проблем с полицией у меня не было, я получил несколько штрафов за нахождении в состоянии опьянение в общественном месте и за распитие спиртных напитков, - уточнил актер. Я штрафы сразу же оплатил. Я прошу прощения, если доставил кому-то неудобства.

В качестве доказательств актер выслал "КП-Петербург" видео того, что происходило на борту. Артист наложил на него композицию: "Мама, успокой".