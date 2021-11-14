Помощник доктора Курпатова арестован по обвинению в краже у врача часов и сережек за 4 млн рублей

Доктор Курпатов - известный психотерапевт Фото: Иван МАКЕЕВ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после заявления известного психотерапевта доктора Курпатова. Андрей Курпатов рассказал полиции, что "не позднее 29 июля" из его дома пропали элитные часы "Breguet" за 1 миллион 260 тысяч рублей и серьги "Mercury" за 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено старшим следователем СУ УМВД по Центральному району Петербурга.

- Неизвестный действовал умышленно, из корыстных побуждений, - говорится в уголовном деле. - После преступлений неизвестный с места происшествия скрылся, распорядившись имуществом по своему усмотрению.

В итоге силовики задержали Алексея Иевского, который, предварительно, является помощником доктора Курпатова. Мужчина числится учредителем компании "Онлайн продакшн". В Сети ей приписывает онлайн проекты психотерапевта.

- Онлайн-проекты Андрея Курпатова. Команда, занимающаяся созданием и запуском онлайн-продуктов. Наш первый проект мы запустили в ноябре 2019, за это время сделали еще 6 проектов и не собираемся останавливаться! - говорится в описании компании "Онлайн-продакшн".

Сам мужчина однако свою вину отрицает. Как бы там ни было, а под стражей мужчина находится уже больше месяца.

- Иевский был арестован Куйбышевским районным судом еще 8 октября, - сообщили "КП-Петербург" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.