Медэксперты ответили на главные аргументы антипрививочников на научной конференции в Петербурге

Эксперты ответили на главные вопросы противников вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медицинские эксперты, собравшиеся в Петербурге на научно-технологической конференции Futuremed, ответили на основные аргументы антипрививочников. В списке доводы, по которым некоторые россияне до сих пор не сделали прививку от коронавируса. При этом, по мнению специалистов, именно вакцинация является основным способом получения иммунитета. Можно также переболеть ковидом, но не каждый человек перенесет его без последствий для здоровья.

- По словам молекулярного иммунолога, научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Аполлинарии Боголюбовой, минимальный порог иммунизации для достижения коллективного иммунитета относительно первичного штамма COVID-19 — около 65%, относительно «дельта» штамма — более 80%, - пишет РБК-Петербург.

Первый аргумент противников вакцинации: препарат непроверенный, так как создавался быстро.

- Важно то, сколько денег было вложено в разработку вакцин. Потому что деньги — это скорость. Когда все ученые мира накидываются на решение одной проблемы и у них есть ресурсы для этого, то получается совершенно другая картина, - отмечает биолог Антонина Обласова.

Многие испытания прошли по сокращенному пути, вне очереди, но так поступили во всем мире, задействовав все научные мощности стран.

Аргумент два: в соцсетях пишут, что люди умирают после вакцинации.

- «После» не значит «вследствие». Надо понимать, что полноценный иммунный ответ развивается через 40 дней после вакцинации. Если в этот период человек контактировал с коронавирусом и заболел, у него нет защиты. Такой человек может попасть в статистику смертей. В таком случае вакцина просто не успела сработать, - считает врач-инфекционист Валентин Ковалев.

Аргумент три: вирус адаптируется и вакцина неэффективна.

- Это не грипп, для которого каждый год создается новая вакцина. У коронавируса S-белок — это стабильная структура, она и не меняется, несмотря на появление новых штаммов, - уверены эксперты.

Кроме того, антипрививочники считают, что если вакцина надежна, она должна давать 100% гарантии. Медики отвечают, что нет ничего идеального: «Есть другие вакцины, которые не спасают от заражения. Например, вакцина от туберкулеза. Нельзя создать идеальный препарат, но после вакцинации риск заражения снижается на 70-90%».

Также эксперты уверены, что вакцинация не разрушает иммунную систему человека. А скептики, которые не болели в первые волны и не хотели прививаться так, как болезнь «их обойдет», попав на больничную койку быстро меняют свои убеждения.

Последний довод - возможное влияние вакцины на потомство.

- Все вакцины от «ковида» — не живые, они в организме не размножаются, не вызывают инфекционного процесса. А коронавирус, который попадает в нос, он размножается, распространяется по всему организму. И в матке, и в яичниках ему очень понравится, так как там есть клетки с рецепторами, через который он может пробраться. Вакцина туда не проникает, - уверена биолог Антонина Обласова.

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