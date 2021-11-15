83% жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусу, но для коллективного иммунитета этого мало

83% процентов антител у населения недостаточно для массового иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

83% жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусу, то есть прошли вакцинацию или переболели. Но этого недостаточно для получения коллективного иммунитета. Об этом, по результатам исследования, заявили в Институте медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета.

- Да, все верно. У нас (в Петербурге - прим.ред.) у 83% есть антитела у людей, которые переболели или вакцинировались. Что касается коллективного иммунитета, то, наверное, его еще нет. Мы видим число новых случаев заражения, которое растет. Не так быстро, как в предыдущие волны, но растет. Значит 83% не хватает. Надо больше, - рассказал «КП-Петербург» директор Института медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета Антон Барчук.

По его словам, это данные на середину октября 2021 года. В исследовании приняли участие 1150 человек из пяти тысяч опрошенных горожан, которых приглашали для сдачи анализа. После этого ученые экстраполировали полученные данные на все население Петербурга, так как знали, что за люди к нам приходили - выборка была репрезентативной.

Напомним, что ранее порог в 80% ранее объявлялся условным порогом для достижения коллективного иммунитета. Однако штамм Дельта оказался более агрессивен.

- На данный момент никто в мире не знает, какой должен быть порог. Сейчас это точно не 70 и не 80%, а больше, - уверен Антон Барчук.