"Умные" домофоны в Санкт-Петербурге: Кому установят и почему горожане на них жалуются

Почему люди жалуются на "умные" домофоны в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почему люди жалуются на "умные" домофоны в Санкт-Петербурге? Казалось бы, новые технологии, повышенная защита. Однако горожане отмечают минусы в нововведении. "Комсомолка" узнала, кому остановят новое оборудование и почему горожане этим недовольны.

КОМУ УСТАНОВЯТ

Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей в Санкт-Петербурге. Сейчас новым оборудованием в Петербурге уже оснастили 12 тысяч парадных, а до конца года планируется установить еще 15 тысяч устройств.

"Умные" домофоны отличаются от обычных расширенным функционалом: у них есть передача видео с домофона в мониторинговый центр в режиме реального времени и раздача бесплатного wi-fi по всему двору.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ

Несмотря на нововведения, горожан возмущают два момента. Во-первых, при замене домофона на квартиру выдают всего два ключа. А остальные они должны докупать сами.

Выдача двух ключей предусмотрена по умолчанию для каждой квартиры. Но дубликат также полагается и каждому зарегистрированному жителю. Для коммуналок и общежитий комплекты выдают на каждый лицевой счет. После замены оборудования в течение месяца будет работать универсальный код. Также «умный» домофон оснащен функцией открытия двери через мобильное приложение, - рассказали в Городском мониторинговом центре.

Во-вторых, безопасность. Дело в том, что новые домофоны можно открыть с помощью универсального ключа. Такие таблетки свободно продаются, а это значит, что любой человек может ее приобрести и открывать любую дверь.