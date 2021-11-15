В 2020 году в Петербурге введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья

Во время пандемии в Петербурге ни одна стройка не останавливалась ни на один день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса, охватившая в прошлом году весь мир, и произошедшие после этого изменения в экономике наглядно показали, как важно уметь адаптироваться к новым условиям. К меняющейся действительности приспосабливается и сфера недвижимости. Как именно - эксперты обсудили в рамках Международного жилищного конгресса.

На конгрессе прозвучало более 500 докладов от специалистов IT-сферы, руководители девелоперских компаний и агентств недвижимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ

Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и сильно ударил по экономике. Пострадали многие сферы бизнеса, но жилищное строительство два последних года развивалось очень активно.

- Поддержка отрасли со стороны федерального правительства, запуск льготной ипотеки - все это сыграло свою положительную роль. В Петербурге ни одна стройка не останавливалась ни на один день, - сообщил почетный строитель России, заслуженный строитель Российской Федерации Александр Вахмистров.

Субсидирование ипотечной ставки позволило увеличить объемы продаж. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стабильная, несмотря на локдауны и карантины, работа, позволила строителям не только сохранить, но и увеличить набранные темпы. В 2020 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья, а на 1 ноября в городе сдано уже 2,847 млн жилых «квадратов».

- Федеральная поддержка, в частности, субсидирование ипотечной ставки, позволила кратно увеличить объемы продаж. Застройщики с легкостью реализовали свои маркетинговые планы 2020 года, и 2021-го, а многие уже и 2022 года, - добавил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Еще один положительный момент: два пандемийных года заметно ускорили развитие цифровых технологий в строительной сфере. В онлайн уходит рассмотрение и согласование проектов, получение градостроительных планов и, конечно, сделки с недвижимостью.

Специалисты обсудили самые актуальные тенденции и направления развития строительной отрасли. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГДЕ-ТО ЗА ГОРОДОМ

Пандемия изменила и предпочтения покупателей жилья. Многие всерьез задумались о том, чтобы переехать жить за город и начали покупать дома и земельные участки. Областные власти планируют, что ввод объектов индивидуального жилого строительства в регионе составит более 2,1 млн кв. м. Один из лидеров по частной застройке - Ломоносовский район Ленинградской области.

- Сегодня мы видим скачкообразный рост в сегменте индивидуального жилищного строительства. Люди начали покупать участки и строить дома даже в тех районах, которые раньше не входили в пятерку самых застраиваемых территорий, – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Из-за пандемии многие променяли квартиры в городе на частные дома за городом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не отстает и строительство многоквартирных домов - сегодня в регионе возводится более 600 таких зданий. Вместе с жильем появляется и социальная инфраструктура.

- Только за последние пять лет мы ввели более 32 объектов здравоохранения на территории Ленинградской области, весной следующего года должны достроить поликлинику в Кудрово, также планируется строительство крупных объектов здравоохранения в Выборге, Яльгелево, Кировске и Новоселье. В целом сегодня в работе находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы, - добавил Евгений Барановский.

ЦЕНЫ БЬЮТ АНТИРЕКОРДЫ

Ложка дегтя на фоне хорошей статистики по вводу жилья - рост цен. За последний год себестоимость строительства выросла на 20–25%, а это подтянуло за собой и стоимость квадратного метра.

- Больше всего подорожал металл. Если рассматривать самую ходовую арматуру диаметром 16 мм и в качестве базы взять ноябрь 2020 года, то арматура подорожала на 105% – более чем в два раза. При этом металлоемкость жилищного строительства – это минимум 10%, - отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

В 2020 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильнее всего цены росли в прошлом году, сейчас рост замедлился, но себестоимость строительства продолжает увеличиваться - стройматериалы по-прежнему дорожают. Те, кто в этом сомневается, могут свериться с данными ФГИС ЦС – Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.

Впрочем, дело не только в материалах - «коронавирусные барьеры» помешали застройщикам активно привлекать иностранную рабочую силу, что привело к значительному росту зарплат на стройплощадках страны и общему повышению себестоимости строительства.

КСТАТИ

Петербуржцам помогут с решением квартирного вопроса

В 2020 году более 140 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Кто-то покупал на собственные, кто-то пользовался ипотекой. Некоторым помогло государство.

- В Санкт-Петербурге действует ряд целевых жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. В текущем году правительство города уже оказало содействие порядка 4 тысячам городских очередников, - сообщил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Ежегодно благодаря поддержке города около 5 тысяч петербургских семей улучшают жилищные условия, но эту цифру планируется увеличить.

- В следующем году финансирование целевых программ будет увеличено более чем в 3 раза, благодаря чему общий объем выделенных средств составит порядка 20 млрд рублей ежегодно - таких цифр мы еще не видели, - добавил Виктор Борщев.