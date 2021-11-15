В 2020 году в Петербурге введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья

Во время пандемии в Петербурге ни одна стройка не останавливалась ни на один день.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Пандемия коронавируса, охватившая в прошлом году весь мир, и произошедшие после этого изменения в экономике наглядно показали, как важно уметь адаптироваться к новым условиям. К меняющейся действительности приспосабливается и сфера недвижимости. Как именно - эксперты обсудили в рамках Международного жилищного конгресса.
На конгрессе прозвучало более 500 докладов от специалистов IT-сферы, руководители девелоперских компаний и агентств недвижимости.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и сильно ударил по экономике. Пострадали многие сферы бизнеса, но жилищное строительство два последних года развивалось очень активно.
- Поддержка отрасли со стороны федерального правительства, запуск льготной ипотеки - все это сыграло свою положительную роль. В Петербурге ни одна стройка не останавливалась ни на один день, - сообщил почетный строитель России, заслуженный строитель Российской Федерации Александр Вахмистров.
Субсидирование ипотечной ставки позволило увеличить объемы продаж.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стабильная, несмотря на локдауны и карантины, работа, позволила строителям не только сохранить, но и увеличить набранные темпы. В 2020 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья, а на 1 ноября в городе сдано уже 2,847 млн жилых «квадратов».
- Федеральная поддержка, в частности, субсидирование ипотечной ставки, позволила кратно увеличить объемы продаж. Застройщики с легкостью реализовали свои маркетинговые планы 2020 года, и 2021-го, а многие уже и 2022 года, - добавил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.
Еще один положительный момент: два пандемийных года заметно ускорили развитие цифровых технологий в строительной сфере. В онлайн уходит рассмотрение и согласование проектов, получение градостроительных планов и, конечно, сделки с недвижимостью.
Специалисты обсудили самые актуальные тенденции и направления развития строительной отрасли.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ГДЕ-ТО ЗА ГОРОДОМ
Пандемия изменила и предпочтения покупателей жилья. Многие всерьез задумались о том, чтобы переехать жить за город и начали покупать дома и земельные участки. Областные власти планируют, что ввод объектов индивидуального жилого строительства в регионе составит более 2,1 млн кв. м. Один из лидеров по частной застройке - Ломоносовский район Ленинградской области.
- Сегодня мы видим скачкообразный рост в сегменте индивидуального жилищного строительства. Люди начали покупать участки и строить дома даже в тех районах, которые раньше не входили в пятерку самых застраиваемых территорий, – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Из-за пандемии многие променяли квартиры в городе на частные дома за городом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Не отстает и строительство многоквартирных домов - сегодня в регионе возводится более 600 таких зданий. Вместе с жильем появляется и социальная инфраструктура.
- Только за последние пять лет мы ввели более 32 объектов здравоохранения на территории Ленинградской области, весной следующего года должны достроить поликлинику в Кудрово, также планируется строительство крупных объектов здравоохранения в Выборге, Яльгелево, Кировске и Новоселье. В целом сегодня в работе находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы, - добавил Евгений Барановский.
ЦЕНЫ БЬЮТ АНТИРЕКОРДЫ
Ложка дегтя на фоне хорошей статистики по вводу жилья - рост цен. За последний год себестоимость строительства выросла на 20–25%, а это подтянуло за собой и стоимость квадратного метра.
- Больше всего подорожал металл. Если рассматривать самую ходовую арматуру диаметром 16 мм и в качестве базы взять ноябрь 2020 года, то арматура подорожала на 105% – более чем в два раза. При этом металлоемкость жилищного строительства – это минимум 10%, - отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.
В 2020 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,369 млн кв. м жилья.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сильнее всего цены росли в прошлом году, сейчас рост замедлился, но себестоимость строительства продолжает увеличиваться - стройматериалы по-прежнему дорожают. Те, кто в этом сомневается, могут свериться с данными ФГИС ЦС – Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.
Впрочем, дело не только в материалах - «коронавирусные барьеры» помешали застройщикам активно привлекать иностранную рабочую силу, что привело к значительному росту зарплат на стройплощадках страны и общему повышению себестоимости строительства.
КСТАТИ
Петербуржцам помогут с решением квартирного вопроса
В 2020 году более 140 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Кто-то покупал на собственные, кто-то пользовался ипотекой. Некоторым помогло государство.
- В Санкт-Петербурге действует ряд целевых жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. В текущем году правительство города уже оказало содействие порядка 4 тысячам городских очередников, - сообщил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.
Ежегодно благодаря поддержке города около 5 тысяч петербургских семей улучшают жилищные условия, но эту цифру планируется увеличить.
- В следующем году финансирование целевых программ будет увеличено более чем в 3 раза, благодаря чему общий объем выделенных средств составит порядка 20 млрд рублей ежегодно - таких цифр мы еще не видели, - добавил Виктор Борщев.