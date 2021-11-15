Преподаватели из Петербурга борются за звание лучшего лектора России

Анна Куcтякова Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лига Лекторов» – новый проект Российского общества «Знание», который призван не просто дать талантливым людям возможность попробовать свои силы в лекторском искусстве, а расширить сообщество мотивированных, высокопрофессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на поиск новых знаний.

Как оказалось, таких людей в нашей стране много! На конкурс поступили больше 2,5 тысяч заявок из 80 регионов России. Кстати, наш город – среди лидеров по количеству заявок.

Работу конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли ученые, деятели искусств, представители ведущих вузов, руководители научных и образовательных учреждений и фондов. Они отобрали 500 полуфиналистов, которые с 14 по 16 ноября будут бороться за выход в финал.

В онлайн-формате участникам предстоит прочитать яркую 15-минутную лекцию по своей теме. Любой желающий может посмотреть ее на сайте общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/news или в сообществе «ВКонтакте» и оценить выступление лектора. Для этого на экране будет появляться окошко с голосованием, где можно будет поставить свою оценку.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ СО СЛУШАТЕЛЯМИ

Хороший лектор – гибкий лектор и должен говорить на одной волне со своей аудиторией. С такой формулой 23-летняя Анна Кустякова надеется на победу в конкурсе. Просчитывать шаги к успеху учитель математики хорошо умеет. Сейчас девушка продолжает учиться в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на педагогического дизайнера и занимается созданием онлайн-курсов.

А вот лекторский опыт у Анны еще больше, чем педагогический. На первых курсах института она работала вожатой и организатором праздников в детских лагерях, играла в КВН. Так что девушка знает на отлично, как выступать перед разной аудиторией.

- О конкурсе «Лига Лекторов» я узнала благодаря платформе «Россия – страна возможностей». До этого участвовала в различных олимпиадах и постоянно следила за новыми конкурсами. Я часто выступаю перед преподавателями, подростками и получаю от них отклики о своей работе. Теперь я захотела узнать мнение профессионалов, понять, реально ли я такой хороший лектор. Интересно было проверить себя и оценить. Да и вообще ораторское искусство – моя страсть и профессия, – рассказывает Анна Кустякова.

Анна Куcтякова Фото: Артем КИЛЬКИН

У девушки уже есть свои «фишечки», которыми она запоминается зрителям. Она легко находит общий язык как с тинейджерами, так и со взрослой аудиторией. По ее словам, главный секрет – быть на одной волне со слушателями. Читая лекции подросткам, Анна не стесняется использовать современный сленг, а если стоит перед педагогами, то уже в речи появляются профессиональные термины.

В первом этапе Анна Кустякова записала лекцию на тему «4к: компетенции» – о мягких навыках, например, о лидерстве, коммуникабельности. То есть о том, что не относятся к конкретным профессиям. Навык работы в «экселе» развить можно довольно быстро, а вот понятно, убедительно говорить, писать, владеть различными форматами делового общения – это приходит только со временем.

По мнению девушки, сейчас этот вопрос весьма актуальный в современном мире, поэтому очень важно развивать такие способности у детей. Учителям и была адресована лекция Анны.

В «Лиге Лекторов» петербурженка рассчитывает на победу. Девушка не сомневается, что она сильный оратор и сможет доказать это профессионалам из жюри.

– Я сама себя высоко оцениваю. Если выиграю, то это будет подтверждением того, что я на правильном пути. А если нет, то будет о чем подумать. Не расстроюсь, потому что вижу во всем плюсы. Одно только участие в «Лиге Лекторов» – отличная возможность показать себя и поучиться у других, – добавила Анна.

В полуфинале она выступает с лекцией на тему «Выбор профессии. Важные инсайты».

И ФИЗИК, И ЛИРИК

Лектор прежде всего должен разжечь интерес в слушателях и проводить наглядные эксперименты во время своих выступлений. Так считает еще одна участница из Петербурга – Татьяна Гребенникова. Она преподает физику в школе № 667. Она говорит, что лекторство для нее – не хобби и не работа. Это ее жизнь.

Татьяна Гребенникова Фото: Артем КИЛЬКИН

– На самом деле, я влюбилась в школу, как только переступила ее порог. В сердце зажглась мечта – стать учителем. Готовилась, в 1995 году приехала поступать в большой и красивый город из маленького Ржева. Поступила на факультет физики в Университет Герцена.

Физику наша героиня выбрала не случайно.

– У меня была просто волшебная учительница физики, Светлана Васильевна. Она не пыталась затолкать в нас школьную программу. Вместо этого она превращала класс в пространство для дискуссий: на уроке была настоящая беседа. Этим она зажигала в нас интерес, превращала в маленьких исследователей – чтобы мы сами могли понять, почему, например, в воде предметы выглядят не так, как на воздухе. Ее методы я использую до сих пор, – рассказывает Татьяна Гребенникова.

Она сторонник деятельного подхода, в том, чтобы увлечь слушателя. Чтобы ребенок на уроке или взрослый на лекции, например, мог взять динамометр и провести эксперимент. И на практике понял, как действуют физические законы и как ученые пришли к их открытию. Именно поэтому идеальная лекция для петербурженки – это масштабный перфоманс: с эффектными опытами, в которых могут поучаствовать все.

Татьяна Гребенникова считает, что главная задача лектора – правильно поставить вопрос. Так, чтобы слушателям было интересно найти на него ответ.

– Например, я ставлю на стол игрушечную машинку. Выбираю самого скучающего ученика. Спрашиваю его: «Почему она не двигается?» Дети начинают строить гипотезы – и мы заново выводим физический закон. У человека появляется радость первооткрывателя – такая же, какую испытывал Паскаль или Джоуль. И это чувство окрыляет слушателя – он начинает верить в свои силы, – делится маленькими секретами Татьяна Гребенникова.

Татьяна Гребенникова Фото: Артем КИЛЬКИН

Она раскрыла нам несколько из них. Первый: это правильные учебники, с помощью которых учитель может превратить любой урок в мини-проект. Второе: подбирать материал так, чтобы всегда держаться на гребне интереса. Ну и немаловажная часть – актерское мастерство. Удерживать внимание мимикой, жестами. Быть лектором, а особенно учителем, – равносильно выходу на сцену.

На конкурсе Татьяна будет объяснять законы Ньютона… через философию. В основе диалектики лежит принцип причинности. Это наличие взаимосвязей, которые порождают друг друга. Все в окружающем мире обусловлено определенными признаками, имеет либо внешнюю, либо внутреннюю причину. Созвучно законам механики, не правда ли? Физики – такие же философы, просто выражают свои рассуждения при помощи законов, формул.

– Я люблю такие состязания и всегда стремлюсь победить. Но этот конкурс для меня – прежде всего шанс проверить себя, свои силы и навыки. И любой результат – это опыт, профессиональный рост. Ну и вот, однажды увидела письмо на почте – точно уже не помню, кто прислал, и решила попробовать.

По итогам выступлений в финал выйдут 100 лекторов. Имена 50 победителей станут известны после лекций в ведущих вузах Москвы. Возможно, среди них окажутся представители нашего города! Пожелаем им удачи!