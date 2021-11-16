Найденное в Петербурге расчлененное тело может принадлежать пропавшему экс-адвокату

Мужчина пропал несколько дней назад Фото: СОЦСЕТИ

Рядом с найденными в реке Смоленка в Петербурге расчлененными останками мужчины следователи нашли паспорт на имя 66-летнего Александра Г. Его имя совпадает с пропавшим несколько дней назад жителем дома по Новосмоленской, 1. Об исчезновении мужчины сообщали его родственники, а волонтеры распространяли ориентировки. Что еще интереснее, жил мужчина жил мужчина совсем рядом с местом обнаружения его тела.

- Мужчина был в синей джинсовой рубашке и бежевых брюках, - сообщали ранее волонтеры "Лиза Алерт". К слову, часть одежды совпадает с найденной в реке.

С тем же ФИО в Петербурге ранее работал юрист, который имел свою адвокатскую компанию. Сейчас, как следует из данных адвокатской палаты, его статус прекращен. Тем не менее, мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который оказывал консультационные услуги, судя по всему, юридические.

Судя по соцсетям, пропавший мужчина был женат, у него в Петербурге живет взрослая дочка. Предварительно, именно она и сообщила о пропаже отца.

Мужчина был в розыске

Сейчас СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Судя по тому, что мужчина был найден рядом с домом, первое предположение оперативников может быть - там он и был расчленен.

Дочка пропавшего пенсионера пока на звонки не отвечает. Судя по всему, с ней беседуют оперативники. Мобильный телефон самого пропавшего отключен.

К слову, волнтеров "Лизы Алерт", судя по всему, уже предупредили о страшной находке. На звонок "КП" они ответили: "Вы же понимаете, что мы не можем об этом говорить".

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