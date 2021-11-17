Таинственная смерть в Лондоне: Умерла жена скандального экс-сенатора Изместьева, осужденного за заказные убийства нефтяников

Игорь Изместьев - бывший сенатор Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

В Лондоне при загадочных обстоятельствах умерла жена экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Ирина. Семья Изместьевых гремела на всю страну с 2007 года, когда парламентария задержали сотрудники ФСБ. Оперативники уверены, что он руководил кингисеппской бандой киллеров (Ленобласть), которые совершали заказные убийства. Среди самых громких обвинений у сенатора было покушение на жизнь сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова и терроризм. Сейчас сам Изместьев отбывает пожизненный срок, а над разгадкой причин смерти его жены Ирина ломают лондонские сыщики.

"УМЕРЛА ВО ВРЕМЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО СПОРА"

О смерти Ирины Изместьевой сообшают ее друзья в соцсетях. Среди них петербургский бизнесмен, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин. По его словам, жена сенатора была его соседкой.

- Мы с семьей были соседями с семьей Изместьева, - рассказал Чичваркин. - Последние несколько лет Ирина Изместьева быа активной участницей имущественного спора. И на очередном витке этого имущественного спора ее находят мертвой. Я очень надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело как следует. И, может быть тогда, мы узнаем, что на самом деле произошло. О себя могу сказать, что это был очень здоровый человек.

О смерти сообщили друзья Ирины Изместьевой Фото: instagram.com/mirandamirianashvili/

Про здоровье коммерсант подчеркнул неслучайно. Состояние Изместьевой перед смертью описала другая ее подруга - известная певица Миранда Марианашвили.

- Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга, - поделилась Миранда. - Очень близкая и любимая Ира Изместьева. Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней. Не ковид. Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть, уже неживой нашли.

У Ирины остались дочки-близняшки. В Лондон семье переехала еще до задержания Изместьева и громкого уголовного дела.

МУЖ - "ЛИДЕР КИНГИСЕППСКОЙ ОПГ"

Игорь Изместьев был в парламенте с 2001 по 2006 год, после чего попросил освободить его от должности. Семья переехала в Лондон, в это время оперативники ФСБ уже работали, собирая против него материалы. Задержание произошло в 2007 году на территории Киргизии, после чего экс-сенатора экстрадировали в Москву. Тут его ждало громкое обвинение в заказных убийствах. Показания против него дали члены влиятельной кингисеппской ОПГ. Изместьеву вменили руководство группировкой.

У Ирины был суд, во время очередного витка которого она умерла Фото: Евгений Чичваркин

Игоря Изместьева обвиняли в убийстве директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной и многих других. Помимо всего прочего бывшему сенатору вменили покушение на сына президента Башкирии Урала Рахимова и терроризм. В итоге Изместьева приговорили к пожизненному в 2010 году. Он был помещен в «Белый лебедь».

Как писали тогда, все жертвы были связаны с башкирской нефтью и пересекались с Изместьевым по его бизнесу. Их смерти были подозрительно выгодны экс-сенатору. Кроме уже названных, среди жертв группировки считали сотрудника германской фирмы «Ронекс» Олега Булатова, бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, председателя правления ЗАО «ВМС-Октан» Василия Хитаришвили.

Игорь Изместьев просил позже президента России о помиловании. Но ему было отказано. Позже СМИ писали, что на его жену Ирину Изместьеву якобы упали многомиллионные долги.

"КП" будет следить за развитием событий.

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Решение принято после голосования (подробности)