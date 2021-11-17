Объединяя страны

Ленинградская область и дальше будет помогать изучать русский язык. Фото: Администрация Ленобласти.

В начале 2021 года член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель регионального узбекского землячества Равшанбек Курбанов попросил коллег о помощи: обеспечить узбекских школьников учебными пособиями по русскому языку. Граждане Узбекистана часто выбирают Россию и 47-й регион как надежного работодателя, поэтому стало более актуальным знание русского языка для общения на работе, в магазине, у врача.

И, конечно, чтобы быстро адаптироваться в другой стране, учить русский язык лучше с детства.

На просьбу откликнулись - запустили акцию по сбору учебников. Всего за несколько месяцев удалось найти более 2 тысяч пособий, которые прислали школы из 13 муниципалитетов Ленобласти, причем за некоторыми комплектами активисты ехали даже за 400-500 километров!

- Инициатива по сбору и передаче учебников нашла большой отклик в Ленинградской области, - прокомментировал губернатор региона и председатель Совета по межнациональным отношениям Александр Дрозденко. - Для нас это не формальная акция, а плодотворные и правильные взаимоотношения. Подобные дела очень востребованы и идут на пользу нашим жителям, нашим народам. И, конечно, это воспитывает подрастающее поколение в духе дружбы и уважения.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области через коллег обратился в издательства «Русское слово» и «Просвещение». И они не остались в стороне - выделили новые учебные пособия. Их в торжественной обстановке вручили Генеральному консулу Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишеру Бабаеву.

В начале лета 2021 года буквари и учебники по русскому языку и литературе «поехали» в Узбекистан. Теперь по ним занимаются школьники в Ташкенте и других городах республики.

Но популярность русского языка растет, нужных книг не хватает, поэтому акция продолжается. Ленинградская область и дальше будет оказывать помощь в изучении русского языка в других странах. Это важный вклад в укрепление межнациональных отношений.