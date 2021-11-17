В пышечной на Конюшенной умер 23-летний кот Рыжик. На хозяйстве осталась его подруга Пыша

Рыжику из пышечной было больше 20 лет. Фото: vk.com/club74224

Это был настоящий удар для всех любителей знаменитых петербургских пышек на Большой Конюшенной - умер кот Рыжик, хранитель заведения! Усатик был звездой – туристы, да и местные, любили сделать с ним фото и подкормить чем-нибудь вкусненьким. А теперь пышечная осиротела.

- Рыжик сам к нам пришел. Это было 23 года назад или даже больше, - рассказала «КП» одна из сотрудниц пышечной. – Когда люди узнали, что его не стало, то завалили нас звонками: постоянно спрашивают, так ли это. А мы сами еще в шоке – до сих пор плачем.

Рыжик был частью истории о Петербурге. Фото: vk.com/club74224

Приютили пушистика совсем маленьким— рыжего котенка выбросил на улицу кто-то из жильцов, когда дом расселяли. Работницы пожалели малыша и взяли на время, а потом уже не смогли разлучиться.

Большую часть времени Рыжик проводил среди посетителей — он с мечтательным видом смотрел в окно, важно прогуливался между столиками, бесцеремонно разваливался на стульях. Котик с терпением относился к вниманию к своей персоне, позировал на камеру, утопал в объятиях посетителей. Фотографии хранителя пышечной разлетелись по всему миру. Были даже люди, которые предлагали Рыжика выкупить, но сотрудники всегда отказывались.

Пушистика обожали все посетители.

- К пышкам, кстати, он был равнодушен. Для него мы покупали специально вкусняшку – свежее куриное филе, - добавляет сотрудница.

И еще одно негласное правило пышечной: официально заведение работает до 20.00, но его не закрывали до тех пор, пока Рыжика нет на месте - кот время от времени отправлялся на прогулку.

Восемь лет назад у Рыжика была подружка – кошка Василиса. Ее тоже подкинули к дверям пышечной. За их историей романтических отношений наблюдали посетители и сотрудники. Но с кошечкой случилась беда – ее сбила машина.

Котик был равнодушен к пышкам. Фото: vk.com/club74224

После Василисы появилась кошка Пыша – ее тоже подкинули еще котенком. Девочка была почти ослепшим и без сил, шансов выжить оставалось мало. Работницы кормили малышку из пипетки, пока та не окрепла. А когда она подросла – у них с Рыжиком случилась любовь. Котик не находил себе места, когда подружка уходила на прогулку. Волновался.

Недавно Рыжика не стало. Работницы говорят, что он до последних дней ничем не болел и умер от старости. Теперь знаменитую Пышечную охраняет вдова Рыжика – Пыша.