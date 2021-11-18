Пел с Little Big, снимался в рекламе за границей: Как школьник из Петербурга стал миллионером в 11 лет и на что тратит деньги

Эффектная внешность и талант сделали Вадима Глазунова юной звездой.

11-летний Вадим Глазунов из Петербурга с виду - обычный школьник. Но пока сверстники подростка смотрят мультики и играют в компьютерные «стрелялки», он спешит с одной работы на другую. Несмотря на юный возраст, он освоил уже несколько профессий и успел заработать свой первый миллион рублей.

В МАШИНКИ НЕ ИГРАЛ, НО УСТРАИВАЛ ПОКАЗЫ

- Вадимка с детства не играл с машинками и солдатиками. Ему это было неинтересно, - с улыбкой вспоминает мама мальчика Юлия Глазунова. – Он любил разные фигурки, наряжал их в костюмы. Говорил: «Мама, папа, давайте делать шоу». И игрушки постоянно у него пели, танцевали. А потом начал сам себе мастерить наряды, позировать.

Вадим очень разносторонний ребенок.

Словом, творческая составляющая была видна сразу. А тут еще и мама – дизайнер. Так уже с семи лет мальчик стал моделью. И сразу на высоком уровне – его дебютная съемка была для одной крупнейшей российской сети гипермаркетов. Сейчас светловолосого голубоглазого красавца узнают не только в России, но и по всему миру. Он рекламировал детскую одежду известных брендов, в том числе - Crockid, Zara Kids, Gucci kids, Ostin, DNK.

- Знакомые постоянно присылают из разных стран фотографии Вадима, - с гордостью рассказывает Юлия. – Помню, друзья поехали в Америку отдыхать, пишут восторженные: «Представляешь, идем по Бродвею, центральной улице Нью-Йорка, и видим баннер с Вадимом».

Мальчик участвует в показах, преподает позирование детям в модельной школе. А недавно с ним заключили его первый большой контракт - Вадим стал амбассадором детской одежды на Ali Express.

Парнишка прекрасно себя чувствует и в роли модели.

- О кастинге узнали от модельного агента, с которым мы сотрудничаем. Она сказала, что договор сразу заключают на год. Спросила у Вадима, хочет он или нет. Ведь за ним всегда последнее слово. Он обрадовался и согласился, - делится Юлия. - Мы отправили агенту видеовизитку, портфолио, нарезку проектов, в которых он до этого участвовал, и резюме. Ответ ждали где-то около двух недель. Вадимка периодически спрашивал: «Ну что, меня берут?» И в итоге взяли!

ВЫСТУПАЛ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ С LITTLE BIG

Но главная страсть Вадима – это музыка. Он третий год занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, больше года в школе джаза и сам сочиняет мелодии! Свою первую композицию написал в 6 лет.

- Мы летели в самолете, и я попросил маму установить на планшете специальную программу для создания музыки. Мне понадобилось 10 минут, чтобы ее написать. И на эту песню чуть позже мы сняли клип. А уже через три года я написал музыку для детского показа на Неделе моды в Москве, - вспоминает юный миллионер.

Мальчику комфортно и на светских мероприятиях, куда он выходит в сопровождении родителей.

Два года назад он выступал на «Алых парусах», а три года назад - с группой Little Big.

- Это был 2018 год. Позвонила музыкальный руководитель студии, в которой я тогда занимался, и предложила выступить на одной сцене с Ильей Прусикиным: исполнить песню, которую он посвятит своей маме, - признается Вадим.

Мальчику пришлось быстро, буквально за пару часов, выучить непростую песню на английском языке и ехать на запись, чтобы группа успела отслушать материал. Концерт был на следующий день в Ледовом дворце в Петербурге.

- Перед выходом немного нервничал. Ко мне подошел Илья и сказал: «Не переживай, а то я сам тоже немного нервничаю и, возможно, на сцене заплачу», - вспоминает Вадим. – Но когда я вышел в двенадцатитысячный зрительный зал, страх пропал. Все зажгли фонарики в телефонах. Никого не было видно. Только я и Илья. У нас были одинаковые прически, практически одинаковая одежда. По задумке я играл маленького Прусикина. Это были невероятные ощущения.

- Илья остался доволен. А особенно его мама. Она сильно растрогалась, плакала в зрительном зале, - добавляет Юлия. - Насколько я знаю, она постоянно ему говорила: «прекрати заниматься музыкой и найди уже себе нормальную работу». А тут он посвятил ей песню.

- А гонорар заплатили за выступление?

- Тогда он пел бесплатно, - отмечает Юлия. – Иногда стоит просто участвовать, чтобы поучиться у мастеров.

«МИЛОХИН СКАЗАЛ, ЧТО КЛАССНО ПОЮ!»

Неплохой заработок школьнику приносят съемки. Он исполнял эпизодические роли в клипах Николая Баскова, Левана Горозии, Вячеслава Медянника, а недавно принял участие в новом шоу «Вундеркинды», где дети могут выиграть деньги.

- Я выступал там как мастер импровизационного вокала. Пел вживую, снимали все с первого дубля, чтобы эмоции звездного жюри были не наигранными, - объясняет Вадим.

Педагог по вокалу гордится своим талантливым учеником.

Юный артист появился на сцене эффектно: его спустили сверху на канате. Это уже сильно впечатлило Сергея Жукова и Даню Милохина. А потом он запел джазовое попурри и растрогал всех окончательно.

- Даня сказал, что я классно пою, - улыбается мальчишка. – Мне было очень приятно! Я давно следил за его ТикТоком. Он оказался веселым, без звездной болезни.

Для участия в «Вундеркиндах» Вадиму и его маме оплатили дорогу из Петербурга в Москву, проживание в хорошем отеле. Плюс он выиграл на шоу 30 тысяч рублей, часть из которых потратил на новый самокат.

- А как ты находишь время на школу?

- Уже третий год на семейном обучении, - отвечает мальчик. – Нет времени, чтобы туда ходить. Все задания делаю дистанционно.

- И как успехи?

- 1-4 классы учился на все пятерки! – скромно говорит Вадим. – Первую четверть 5-ого класса закончил со всеми пятерками и двумя четверками: одна по русскому языку, а вторая, не поверите, по музыке. Минусы дистанционного образования. Нажал на компьютере не туда и все, ничего уже не исправить.

Вадиму нравится быть в центре внимания.

КСТАТИ

Копит на учебу в вузе и помогает животным

В своем плотном графике Вадим старается находить время на развлечения: он любит танцевать, играть в теннис и в футбол, а летом обожает виндсерфинг и вейкбординг.

Заработанными деньгами юный миллионер распоряжается, по мнению мамы, разумно. Часть откладывает в копилку на будущее образование, некоторую сумму оставляет на карманные расходы, и обязательно на благотворительность.

- Он очень любит помогать животным. Так как у него на них аллергия, то завести собачку или котика мы не можем. Помогаем разным фондам, - рассказывает Юлия. – Стараемся на праздники привозить подарки в фонд «Старость в радость».

Сейчас Вадим участвует в съемках полнометражного фильма. Для него это первый опыт работы в большом кино. И, возможно, попробует себя в шоу «Голос. Дети».

СКАЗАНО!

Мама юного миллионера Юлия ГЛАЗУНОВА: «Нужно уметь любить, слышать и слушать ребенка»

- На мой взгляд, только одно может помочь вырасти что-то путевое, как в жизни, так и в саду, это любовь. Нужно уметь слышать, слушать, что хочет ребенок. Нельзя на него давить. Любой прессинг вызывает депрессию. А значит, у ребенка не будет желания что-то делать. Если ты искренне радуешься его успехам, то он будет еще больше стараться для любимых родителей.